2 leti garancije
HX683J
HX6836/24
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7110/02
HX711A
HX7119/01
HX642A
HX6483/52
HX685T
HX6877/28
HX680J
HX6806/04
4 v paketu
Standardna velikost
Pritrdljivo
Združevalni način BrushSync
Goste visokokakovostne ščetine odstranijo do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.
Zobna ščetka DiamondClean ima blazinico za odstranjevanje zobnih oblog, ki jo sestavljajo goste ščetine v obliki diamanta, za odstranjevanje površinskih zobnih oblog zaradi hrane in pijače. V samo sedmih dneh boste opazili do 100 %* bolj bel nasmeh.
S funkcijo združevalnega načina BrushSync™** boste vedno dosegli najučinkovitejše čiščenje. Glava ščetke W2 Optimal White se sinhronizira z ročajem zobne ščetke Philips Sonicare** z omogočenim združevalnim načinom BrushSync™ ter izbere optimalni način ščetkanja in stopnjo intenzivnosti za izjemno beljenje. Vaša naloga je le, da pričnete s ščetkanjem.
4.8
od 5
299
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Hokki
24/10/2025
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Skvele a kvalitni provedeni.
Tyto hlavice objednavam dlouhodobe. Vyhovuje mi ergonomicke reseni stetinek i jejich "tvrdost". Kvalitu hlavic primo od Philips beru za zarucenou a odzkousenou. Zuby jsou peclive vycistene beze zbytku necistot a dasne nejsou podrazdene.Levnejsi, byť kompatibilni nahrady, buď uplně neseděly nebo stetinky kartacku brzy nebyly pouzitelne.
Prednosti
Kvalita a prizpusobeni rezu /ergonomie stetinek, vydrz hlavice.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Optimal White HX6066/88 Balení 6 ks hlavic kartáčku
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Optimal White HX6066/88 Balení 6 ks hlavic kartáčku
Olijan
03/10/2025
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Funkce jsou výborné.
Jsem spokojená, vyhovuje mi především naprogramovanou dobou čištění.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Optimal White HX6062/88 Balení 2 ks hlavic kartáčku
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Optimal White HX6062/88 Balení 2 ks hlavic kartáčku
Opuka
14/07/2025
Česká republika
Účinné odstranění plaku při pravidelném používání.Spokojenost.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Optimal White HX6066/87 Balení 6 ks hlavic kartáčku
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Optimal White HX6066/87 Balení 6 ks hlavic kartáčku
Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka
združevalni način BrushSync™ je združljiv samo z ročaji zobnih ščetk Philips Sonicare z omogočenim načinom BrushSync™