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  • Do 100 % bolj beli zobje v samo enem tednu*
  • Do 100 % bolj beli zobje v samo enem tednu*
  • Do 100 % bolj beli zobje v samo enem tednu*
  • Do 100 % bolj beli zobje v samo enem tednu*
  • Do 100 % bolj beli zobje v samo enem tednu*
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Philips Sonicare W2 Optimal WhiteStandardne glave sonične zobne ščetke

HX6064/10

4.8
| (299) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna
Do 100 % bolj beli zobje v samo enem tednu*
Glava ščetke W2 Optimal White je idealna za vse, ki želijo temeljito in globoko odstraniti vse zobne obloge za sijoč in bolj bel nasmeh. Glava ščetke je idealna tudi za ohranjanje sijočega nasmeha med profesionalnimi posegi za beljenje zob.
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Kompatibilni izdelki
ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna zobna ščetka

HX683J

HX6836/24

Series 5300

Series 5300
Akumulatorska zobna ščetka

HX710A

HX7108/01

Series 5300

Series 5300
Akumulatorska zobna ščetka

HX710A

HX7108/02

Series 5300

Series 5300
Akumulatorska zobna ščetka

HX710A

HX7109/01

Series 5500

Series 5500
Akumulatorska zobna ščetka

HX711A

HX7110/01

Series 5500

Series 5500
Akumulatorska zobna ščetka

HX711A

HX7110/02

Series 5500

Series 5500
Akumulatorska zobna ščetka

HX711A

HX7119/01

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Sonična električna zobna ščetka

HX642A

HX6483/52

ProtectiveClean 6100

ProtectiveClean 6100
Sonična električna zobna ščetka

HX685T

HX6877/28

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna zobna ščetka

HX680J

HX6806/04

Napredno čiščenje za odstranjevanje oblog in bolj bele zobe

Do 100 % bolj beli zobje v samo enem tednu*

  • 4 v paketu

  • Standardna velikost

  • Pritrdljivo

  • Združevalni način BrushSync

Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

Goste visokokakovostne ščetine odstranijo do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.

Ščetine v obliki diamanta prinašajo stoodstotno bolj bele zobe v samo enem tednu

Ščetine v obliki diamanta prinašajo stoodstotno bolj bele zobe v samo enem tednu

Zobna ščetka DiamondClean ima blazinico za odstranjevanje zobnih oblog, ki jo sestavljajo goste ščetine v obliki diamanta, za odstranjevanje površinskih zobnih oblog zaradi hrane in pijače. V samo sedmih dneh boste opazili do 100 %* bolj bel nasmeh.

Samodejna izbira optimalnega načina za najboljše rezultate**

Samodejna izbira optimalnega načina za najboljše rezultate**

S funkcijo združevalnega načina BrushSync™** boste vedno dosegli najučinkovitejše čiščenje. Glava ščetke W2 Optimal White se sinhronizira z ročajem zobne ščetke Philips Sonicare** z omogočenim združevalnim načinom BrushSync™ ter izbere optimalni način ščetkanja in stopnjo intenzivnosti za izjemno beljenje. Vaša naloga je le, da pričnete s ščetkanjem.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

299

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

24/10/2025

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Skvele a kvalitni provedeni.

Tyto hlavice objednavam dlouhodobe. Vyhovuje mi ergonomicke reseni stetinek i jejich "tvrdost". Kvalitu hlavic primo od Philips beru za zarucenou a odzkousenou. Zuby jsou peclive vycistene beze zbytku necistot a dasne nejsou podrazdene.Levnejsi, byť kompatibilni nahrady, buď uplně neseděly nebo stetinky kartacku brzy nebyly pouzitelne.

Prednosti

Kvalita a prizpusobeni rezu /ergonomie stetinek, vydrz hlavice.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Optimal White HX6066/88 Balení 6 ks hlavic kartáčku

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Optimal White HX6066/88 Balení 6 ks hlavic kartáčku

03/10/2025

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Funkce jsou výborné.

Jsem spokojená, vyhovuje mi především naprogramovanou dobou čištění.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Optimal White HX6062/88 Balení 2 ks hlavic kartáčku

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Optimal White HX6062/88 Balení 2 ks hlavic kartáčku

14/07/2025

Česká republika

Česká republika

Účinné odstranění plaku při pravidelném používání.Spokojenost.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Optimal White HX6066/87 Balení 6 ks hlavic kartáčku

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Optimal White HX6066/87 Balení 6 ks hlavic kartáčku

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Omejitve odgovornosti

  1. Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

  2. združevalni način BrushSync™ je združljiv samo z ročaji zobnih ščetk Philips Sonicare z omogočenim načinom BrushSync™