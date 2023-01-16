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  • Pomaga uničiti bakterije in mikrobe na glavah ščetk*
  • Pomaga uničiti bakterije in mikrobe na glavah ščetk*
  • Pomaga uničiti bakterije in mikrobe na glavah ščetk*
  • Pomaga uničiti bakterije in mikrobe na glavah ščetk*
  • Pomaga uničiti bakterije in mikrobe na glavah ščetk*
  • Pomaga uničiti bakterije in mikrobe na glavah ščetk*
  • Pomaga uničiti bakterije in mikrobe na glavah ščetk*
  • Pomaga uničiti bakterije in mikrobe na glavah ščetk*
  • Pomaga uničiti bakterije in mikrobe na glavah ščetk*
  • Pomaga uničiti bakterije in mikrobe na glavah ščetk*
  • Pomaga uničiti bakterije in mikrobe na glavah ščetk*
  • Pomaga uničiti bakterije in mikrobe na glavah ščetk*

UV SanitizerUltravijolični čistilnik

HX6907/01

HX6160D

4.2
| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Pomaga uničiti bakterije in mikrobe na glavah ščetk*
Glede čistoče glav ščetke Sonicare ste lahko brez skrbi, če jo čistite z našo posebej za to zasnovano tehnologijo za ultravijolično čiščenje. Ta namreč uniči do 99 % bakterij in virusov*, in to brez kemikalij.
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Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu

Kompatibilni izdelki
ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna zobna ščetka

HX683J

HX6836/24

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Sonična električna zobna ščetka

HX642A

HX6483/52

ProtectiveClean 6100

ProtectiveClean 6100
Sonična električna zobna ščetka

HX685T

HX6877/28

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna zobna ščetka

HX680J

HX6806/04

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna zobna ščetka

HX6838

HX6830/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna zobna ščetka

HX680C

HX6803/04

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna zobna ščetka

HX683B

HX6830/44

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Sonična električna zobna ščetka

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Sonična električna zobna ščetka

HX684P

HX6859/29

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna zobna ščetka

HX6888/90

Uniči do 99 % bakterij in virusov*

Pomaga uničiti bakterije in mikrobe na glavah ščetk*

  • Tehnologija ultravijoličnega čiščenja

  • Očisti 2 glavi ščetke**

  • Čisti brez kemikalij

  • Napolni baterijo 1 zobne ščetke***

Glave ščetke so obsijane z razkuževalno svetlobo

Glave ščetke so obsijane z razkuževalno svetlobo

Obsijte glave ščetke z razkuževalno svetlobo: reflektor ultravijoličnega čistilnika svetlobo porazdeli po celotnem zgornjem delu glave ščetke in tako zagotovi optimalne rezultate.

Očistite svoje glave ščetke** z dotikom gumba

Očistite svoje glave ščetke** z dotikom gumba

Enkrat pritisnite gumb za aktiviranje ultravijoličnega čistilnika.

Po 10-minutnem čiščenju se pripomoček sam izklopi

Po 10-minutnem čiščenju se pripomoček sam izklopi

Preprosto in varno: ultravijolični čistilnik se po končanem 10-minutnem ciklu čiščenja sam izklopi.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.2

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

16/01/2023

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Skladný

Za mě ideální velikost, možnost brát i na cesty. Součástí je možnost nabíjení kartáčku

Prednosti

UV sanitizér, nabíječka pro kartáček

Slabosti

Nemá cestovní balení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér

01/05/2024

Polska

Polska

Preverjen kupec

Produkt super

Bardzo fajny produkt do dezynfekcji końcówek. Szybka praca.

Prednosti

Dobra cena i szybka praca

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

21/09/2023

Polska

Polska

Preverjen kupec

koniec z bakteriami

proste w obsłudze i możliwość wymycia szarej części to super ułatwienie

Prednosti

łatwość obsługi

Slabosti

-

Ta ocena je bila podana za UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

Ta ocena je bila podana za UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

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Omejitve odgovornosti

  1. H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. Za uporabo z izdelki InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) in Premium Plaque Control (C3)).

  2. združljivo z vsemi glavami ščetk za odrasle