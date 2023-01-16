2 leti garancije
HX6907/01
HX6160D
Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu
HX683J
HX6836/24
HX642A
HX6483/52
HX685T
HX6877/28
HX680J
HX6806/04
HX6838
HX6830/35
HX680C
HX6803/04
HX683B
HX6830/44
HX684B
HX6850/57
HX684P
HX6859/29
HX6888/90
Tehnologija ultravijoličnega čiščenja
Očisti 2 glavi ščetke**
Čisti brez kemikalij
Napolni baterijo 1 zobne ščetke***
Obsijte glave ščetke z razkuževalno svetlobo: reflektor ultravijoličnega čistilnika svetlobo porazdeli po celotnem zgornjem delu glave ščetke in tako zagotovi optimalne rezultate.
Enkrat pritisnite gumb za aktiviranje ultravijoličnega čistilnika.
Preprosto in varno: ultravijolični čistilnik se po končanem 10-minutnem ciklu čiščenja sam izklopi.
4.2
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lenka71
16/01/2023
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Skladný
Za mě ideální velikost, možnost brát i na cesty. Součástí je možnost nabíjení kartáčku
Prednosti
UV sanitizér, nabíječka pro kartáček
Slabosti
Nemá cestovní balení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér
rknichal
01/05/2024
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Produkt super
Bardzo fajny produkt do dezynfekcji końcówek. Szybka praca.
Prednosti
Dobra cena i szybka praca
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
blue note
21/09/2023
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
koniec z bakteriami
proste w obsłudze i możliwość wymycia szarej części to super ułatwienie
Prednosti
łatwość obsługi
Slabosti
-
Ta ocena je bila podana za UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Ta ocena je bila podana za UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. Za uporabo z izdelki InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) in Premium Plaque Control (C3)).
združljivo z vsemi glavami ščetk za odrasle