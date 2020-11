Vedno ujemite pravi čas za zamenjavo. Vedno zagotavljajte učinkovito čiščenje.

Glave ščetk postanejo po 3 mesecih uporabe manj učinkovite, vendar pa vas bo način BrushSync™ opomnil, preden do tega pride. Pametna zobna ščetka si bo zapomnila, kako pogosto in kako močno ščetkate, in vas bo opozorila, ko bo čas za zamenjavo. Nimate pametne zobne ščetke Philips Sonicare? Enostavno spremljajte modre zamenljive ščetine, in ko te postanejo bele barve, boste vedeli, da je čas za novo glavo ščetke.