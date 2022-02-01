Polnjenje zobnih ščetk Sonicare
Polnilni podstavek je združljiv z večino električnih zobnih ščetk Philips Sonicare in naprav AirFloss.
Znamka soničnih zobnih ščetk, ki jo zobozdravstveni strokovnjaki najpogosteje priporočajo po vsem svetu1
HX683J
HX6836/24
HX642A
HX6483/52
HX685T
HX6877/28
HX6340
HX6322/04
HX6350
HX6352/42
HX680J
HX6806/04
HX6838
HX6830/35
HX680C
HX6803/04
HX683B
HX6830/44
HX684B
HX6850/57
Bela
Evropske države
Dolžina kabla: 95 cm
2-pinski
Občasno je treba izdelek prenoviti, kar pa še nikoli ni bilo tako lahko kot s Philipsovimi nadomestnimi deli, ki jih lahko zamenja stranka sama. Vse to z zajamčeno Philipsovo kakovostjo.
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