Vir: Klinična študija (Primerjava zmanjšanja vnetja dlesni in odstranitve zobnih oblog z uporabo zobne ščetke Sonicare DiamondClean in klasične, ročne ščetke, Delaurenti M, et.al. An Evaluation of Two Toothbrushes on Plaque and Gingvitis. Journal of Dental Research. 2012, 91 (posebna izdaja B):522.



*Testirano na Philips Sonicare DiamondClean ščetki.