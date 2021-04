Do 7-krat bolj zdrave dlesni v samo 2 tednih***

Z glavo ščetke Philips Sonicare Premium Gum Care je nežno tudi najgloblje čiščenje. Ko zobno ščetko pomikate ob dlesni, prilagodljive stranice in ščetine glave ščetke Premium Gum Care vpijajo morebitni prekomerni pritisk in poskrbijo za zaščito dlesni, tudi če premočno pritiskate. Ščetine učinkovito odstranjujejo zobne obloge in bakterije ob dlesni in skrbijo za zdravje dlesni. Ukrivljena oblika glave ščetke poskrbi za kar največji stik ščetin s površino.