2 leti garancije
HX683J
HX6836/24
HX642A
HX6483/52
HX685T
HX6877/28
HX680J
HX6806/04
HX6838
HX6830/35
HX680C
HX6803/04
HX683B
HX6830/44
HX684B
HX6850/57
HX684P
HX6859/29
HX6888/90
8 v paketu
Standardna velikost
Pritrdljivo
Celovito čiščenje
Glava zobne ščetke Philips Sonicare ima oblikovan profil, ki se naravno prilega zobem in omogoča čiščenje težko dostopnih mest.
Ta glava ščetke odstrani do 2-krat več zobnih oblog kot običajna zobna ščetka
Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in odstranjuje razpadle obloge.
4.7
od 5
160
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
ABS1
18/11/2015
Slovenija
Izjemen izdelek!
Ta izdelek uporobljam zaradi tega,ker nosim zobni aparat in je veliko boljsi kot standardna velikost.Mogoce bi bil lahko za nas nosilce ortodontskih aparatov izdelek malo cenejsi,ker se zelo hitro trosi.Pri meni traja priblizno mesec dni,ce bi pa delal kot pravijo navodila za uporabo bi pa moral menjati vsakih deset dni ali pa tudi prej.To pa absolutno ne pride v postev ze iz ekonomskega stalisca.Moja ortodontinja je ob vsakem obisku fascinirana and mojo ustno higieno zato menim,da slediti navodilom za uporabo bi bilo pomojem nepotrebno.Saj ljudfe imamo t.i. "common sense" tako,da vidimo kdaj je cas za zamenjavo.Vseeno izdelek zasluzi maksimalno stevilo tock.Kar pa zadeva obrabo pa tudi vemo,da nobena stvar ni za vecno.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProResults HX6024/07 Kompaktne glave sonične zobne ščetke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProResults HX6024/07 Kompaktne glave sonične zobne ščetke
_Joe
28/09/2023
Slovensko
Som spokojný.
Hlavice na sonickú zubnú kefku sú jej nenahraditeľnou súčasťou - sú súčasťou jej funkčnosti, sú potrebně - bez toho to nejde!
Prednosti
Bezpečná integrácia s telom kefky. Dobrá kvalita štetín, správna tvrdosť štetín..
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky
Slunečnice 72
02/01/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Sonický kartáček Philips
Zatím funguje dobře. Doporučuji i z předešlé zkušenosti .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Odstrani do 2-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka