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Saeco GranBaristo Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Izdelek ni več na voljo

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Saeco GranBaristoPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8975/01

Saeco GranBaristo Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8975/01 - English (US)

  • PDF dat., 284 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8975/01

  • PDF dat., 5.3 MB
  • 13 March 2026

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