2 leti garancije
EP5547/90
EP2336/40
EP3347/90
SM6685/00
SM8889/00
SM6480/00
SM6582/30
CA6903/00
Brez odstran. kamna do 5000 skodelic*
Podaljša življenjsko dobo aparata
1 filter AquaClean
Z aktivacijo filtra AquaClean samodejno onemogočite opozorilo za odstranjevanje vodnega kamna. Uživajte v neskončni zalogi kave najboljše kakovosti brez zapletov; kavni aparat bo ponovno aktiviral opozorilo za odstranjevanje vodnega kamna šele po 8 menjavah filtra. Aparati, opremljeni s filtrom AquaClean, imajo nalepko na posodi za vodo.
Tako dolgotrajnega dodatka ne bi mogli namestiti hitreje. Filter AquaClean enostavno priključite v posodo za vodo samodejnega aparata za espresso Saeco, ga aktivirate prek uporabniškega vmesnika in že lahko uživate v do 5000 skodelicah čiste kave brez odstranjevanja vodnega kamna*.
Filter AquaClean poskrbi, da boste lahko dlje časa uživali v okusni kavi, in preprečuje mašenje aparata zahvaljujoč inovativnim funkcijam, kot so tehnologija izmenjevanja ionov, originalni Philipsov sistem pretoka vode in filter z mikro porami.
5.0
od 5
17
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Svivan
09/03/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Dokonalý produkt
V našem městě máme velmi tvrdou vodu (stupeň čtyři podle Philips) a všechna zařízení, jako např. rychlovarná konvice, jsou brzy zanesena vápennou směsí. Odstraňování je velmi obtížné. V kávovaru mám pro veškerou vstupující vodu (na vlastní kávu i na proplachování) zařazen tento filtr. A možno konstatovat, že po zanesení vápnem zatím ani stopy.
Prednosti
Lepší zanesení minerály předcházet, než je potom čistit.
Slabosti
Cena je dosti vysoká.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Zdeno700
19/04/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Spokojenost jako vždy
Kvalita Philips mi dává jistotu, že výrobek je kvalitní a bezproblémový
Prednosti
Funguje jak má
Slabosti
Žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Petterko
17/03/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Philips Filtr
Originál filtr zaručuje dobrou kvalitu vody. Spoklojenost.
Prednosti
Original filtr
Slabosti
Nic
Ta ocena je bila podana za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Ta ocena je bila podana za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.