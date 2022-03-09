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  • Brez odstran. kamna do 5000 skodelic*
  • Brez odstran. kamna do 5000 skodelic*
  • Brez odstran. kamna do 5000 skodelic*
  • Brez odstran. kamna do 5000 skodelic*

Dodatki za vzdrževanjeFilter za vodo in odstranjevanje vodnega kamna

CA6903/10

5
| (17) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Brez odstran. kamna do 5000 skodelic*
Inovativen vodni filter AquaClean zmanjša nabiranje vodnega kamna. Uživajte v sveži kavi iz prečiščene vode. Uporabljajte samo vodni filter Philips AquaClean, da zagotovite kar najdaljšo življenjsko dobo in varnost aparatov Philips in Saeco.
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Kompatibilni izdelki
Serija 5500

Serija 5500
Samodejni espresso kavni aparat

EP5547/90

Serija 2300

Serija 2300
Samodejni aparat za espresso

EP2336/40

Serija 3300

Serija 3300
Samodejni espresso kavni aparat

EP3347/90

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Samodejni aparat za espresso

SM6685/00

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
Samodejni aparat za espresso

SM8889/00

GranAroma

GranAroma
Samodejni aparat za espresso

SM6480/00

GranAroma

GranAroma
Samodejni aparat za espresso

SM6582/30

S posameznim filtrom lahko pripravite do 625* skodelic kave!

Brez odstran. kamna do 5000 skodelic*

  • CA6903/00

  • Brez odstran. kamna do 5000 skodelic*

  • Podaljša življenjsko dobo aparata

  • 1 filter AquaClean

Aktiviranje filtra AquaClean izklopi opozorilo za odstranjevanje vodnega kamna

Aktiviranje filtra AquaClean izklopi opozorilo za odstranjevanje vodnega kamna

Z aktivacijo filtra AquaClean samodejno onemogočite opozorilo za odstranjevanje vodnega kamna. Uživajte v neskončni zalogi kave najboljše kakovosti brez zapletov; kavni aparat bo ponovno aktiviral opozorilo za odstranjevanje vodnega kamna šele po 8 menjavah filtra. Aparati, opremljeni s filtrom AquaClean, imajo nalepko na posodi za vodo.

Enostavno aktivirajte filter z uporabo sistema Click&Go

Enostavno aktivirajte filter z uporabo sistema Click&Go

Tako dolgotrajnega dodatka ne bi mogli namestiti hitreje. Filter AquaClean enostavno priključite v posodo za vodo samodejnega aparata za espresso Saeco, ga aktivirate prek uporabniškega vmesnika in že lahko uživate v do 5000 skodelicah čiste kave brez odstranjevanja vodnega kamna*.

Aparat se ne bo mašil zaradi filtra z mikro porami

Aparat se ne bo mašil zaradi filtra z mikro porami

Filter AquaClean poskrbi, da boste lahko dlje časa uživali v okusni kavi, in preprečuje mašenje aparata zahvaljujoč inovativnim funkcijam, kot so tehnologija izmenjevanja ionov, originalni Philipsov sistem pretoka vode in filter z mikro porami.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

17

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

09/03/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Dokonalý produkt

V našem městě máme velmi tvrdou vodu (stupeň čtyři podle Philips) a všechna zařízení, jako např. rychlovarná konvice, jsou brzy zanesena vápennou směsí. Odstraňování je velmi obtížné. V kávovaru mám pro veškerou vstupující vodu (na vlastní kávu i na proplachování) zařazen tento filtr. A možno konstatovat, že po zanesení vápnem zatím ani stopy.

Prednosti

Lepší zanesení minerály předcházet, než je potom čistit.

Slabosti

Cena je dosti vysoká.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

19/04/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Spokojenost jako vždy

Kvalita Philips mi dává jistotu, že výrobek je kvalitní a bezproblémový

Prednosti

Funguje jak má

Slabosti

Žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

17/03/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Philips Filtr

Originál filtr zaručuje dobrou kvalitu vody. Spoklojenost.

Prednosti

Original filtr

Slabosti

Nic

Ta ocena je bila podana za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

Ta ocena je bila podana za Příslušenství pro údržbu CA6903/10 AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

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Omejitve odgovornosti

  1. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.