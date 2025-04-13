2 leti garancije
PSA3218/01
PSA3228/01
EP4341/51
EP2336/40
EP3347/90
EP2220/10
EP2224/10
SM6685/00
SM8889/00
EP4327/90
Enako kot CA6705/60
Za 6 uporab – uporabljajte mesečno
Podaljša življenjsko dobo aparata
Uživajte v okusnejši kavi
Z raztopino za čiščenje mlečnega voda lahko učinkovito odstranite ostanke mleka, ki lahko vplivajo na okus mleka.
Ščiti mlečne vode pred zamašitvijo zaradi ostankov mleka
Z rednim čiščenjem podaljšate življenjsko dobo vseh delov za penjenje mleka.
4.9
od 5
9
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Grobar68
13/04/2025
Srbija
Late Go
Kako se koristi sredstvo za ciscenje sistema za mleko?
Ta ocena je bila podana za CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko
Ta ocena je bila podana za CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko
Svivan
09/03/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Výborný produkt
Problémem kávovarů s mléčným okruhem (cappuccino, latte, ...) je čistění zařízení, která přichází s mlékem do styku. A zde se ukazuje přednost hodnoceného výrobku, který dokonale vyčistí mléčný okruh a to naprosto automaticky.
Prednosti
Jednoduchě čistění mléčného okruhu spočívá ve vytvoření kokteilu který prochází zařízením jako mléko a dokonale odmastí a vyčistí celý okruh.
Slabosti
Mohl by být levnější.
Ta ocena je bila podana za CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Ta ocena je bila podana za CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Miskukinka
04/10/2021
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Splní co slibuje
Z produktu jsem nadšená, vůbec nevím, jak jinak bych okruh čistila. Nechtěla jsem kupovat od jiné značky nebo nějaký no name produkt. Určitě jsem udělala dobře, protože tento funguje perfektně. Rozdíl tam je, nejspíš i pro to, že se to nedělá nijak často, ale je to pecka.
Prednosti
Funguje
Slabosti
Nemá
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco