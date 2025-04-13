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Vrečice s sredstvom za čiščenje mlečnega voda

CA6705/10

4.9
| (9) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Uživajte v okusnejšem kapučinu
Čistilo za mlečni vod lahko učinkovito odstrani ostanke mleka iz mlečnih vodov espresso kavnega aparata ali penilnika mleka. Uporabljajte samo Philipsovo čistilo mlečnega voda, da zagotovite dolgo življenjsko dobo in varnost aparatov Philips in Saeco.
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Kompatibilni izdelki
Philips Barista Brew

Philips Barista Brew
Polsamodejni espresso kavni aparat

PSA3218/01

Philips Barista Brew

Philips Barista Brew
Polsamodejni espresso kavni aparat

PSA3228/01

Serija 4300

Serija 4300
Samodejni espresso kavni aparat

EP4341/51

Serija 2300

Serija 2300
Samodejni aparat za espresso

EP2336/40

Serija 3300

Serija 3300
Samodejni espresso kavni aparat

EP3347/90

Serija 2200

Serija 2200
Samodejni aparati za espresso

EP2220/10

Serija 2200

Serija 2200
Samodejni aparati za espresso

EP2224/10

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Samodejni aparat za espresso

SM6685/00

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
Samodejni aparat za espresso

SM8889/00

Serija 4300

Serija 4300
Samodejni espresso kavni aparat

EP4327/90

Cevke za dovod mleka naj bodo vedno higienične in čiste

Uživajte v okusnejšem kapučinu

  • Enako kot CA6705/60

  • Za 6 uporab – uporabljajte mesečno

  • Podaljša življenjsko dobo aparata

  • Uživajte v okusnejši kavi

Izboljšajte okus svoje kavne specialitete

Izboljšajte okus svoje kavne specialitete

Z raztopino za čiščenje mlečnega voda lahko učinkovito odstranite ostanke mleka, ki lahko vplivajo na okus mleka.

Ščiti mlečne vode pred zamašitvijo zaradi ostankov mleka

Ščiti mlečne vode pred zamašitvijo zaradi ostankov mleka

Ščiti mlečne vode pred zamašitvijo zaradi ostankov mleka

Z rednim čiščenjem podaljšate življenjsko dobo delov za penjenje mleka

Z rednim čiščenjem podaljšate življenjsko dobo delov za penjenje mleka

Z rednim čiščenjem podaljšate življenjsko dobo vseh delov za penjenje mleka.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

9

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

13/04/2025

Srbija

Srbija

Late Go

Kako se koristi sredstvo za ciscenje sistema za mleko?

Ta ocena je bila podana za CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko

Ta ocena je bila podana za CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko

09/03/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výborný produkt

Problémem kávovarů s mléčným okruhem (cappuccino, latte, ...) je čistění zařízení, která přichází s mlékem do styku. A zde se ukazuje přednost hodnoceného výrobku, který dokonale vyčistí mléčný okruh a to naprosto automaticky.

Prednosti

Jednoduchě čistění mléčného okruhu spočívá ve vytvoření kokteilu který prochází zařízením jako mléko a dokonale odmastí a vyčistí celý okruh.

Slabosti

Mohl by být levnější.

Ta ocena je bila podana za CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco

Ta ocena je bila podana za CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco

04/10/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Splní co slibuje

Z produktu jsem nadšená, vůbec nevím, jak jinak bych okruh čistila. Nechtěla jsem kupovat od jiné značky nebo nějaký no name produkt. Určitě jsem udělala dobře, protože tento funguje perfektně. Rozdíl tam je, nejspíš i pro to, že se to nedělá nijak často, ale je to pecka.

Prednosti

Funguje

Slabosti

Nemá

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco

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