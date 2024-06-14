IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Uživajte v okusnejši kavi
  • Uživajte v okusnejši kavi
  • Uživajte v okusnejši kavi
  • Uživajte v okusnejši kavi

Tablete za odstranjevanje kavnega olja

CA6704/10

5
| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Uživajte v okusnejši kavi
Natočite si svežo kavo, ne ostankov. Ta izdelek odstranjuje ostanke kavnega olja iz kuhalne enote kavnega aparata. Uporabljajte samo Philipsovo sredstvo za odstranjevanje kavnega olja, da zagotovite dolgo življenjsko dobo in varnost aparatov Philips in Saeco.
Poglej vse prednosti
Kompatibilni izdelki
Serija 5500

Serija 5500
Samodejni espresso kavni aparat

EP5547/90

Philips Barista Brew

Philips Barista Brew
Polsamodejni espresso kavni aparat

PSA3218/01

Philips Barista Brew

Philips Barista Brew
Polsamodejni espresso kavni aparat

PSA3228/01

Serija 4300

Serija 4300
Samodejni espresso kavni aparat

EP4341/51

Serija 2300

Serija 2300
Samodejni aparat za espresso

EP2336/40

Serija 3300

Serija 3300
Samodejni espresso kavni aparat

EP3347/90

Serija 2200

Serija 2200
Samodejni aparati za espresso

EP2220/10

Serija 2200

Serija 2200
Samodejni aparati za espresso

EP2224/10

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Samodejni aparat za espresso

SM6685/00

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
Samodejni aparat za espresso

SM8889/00

Pripravljajte kavo v čistem aparatu

Uživajte v okusnejši kavi

  • Enako kot CA6704/60

  • Za 6 uporab – uporabljajte mesečno

  • Podaljša življenjsko dobo aparata

  • Uživajte v okusnejši kavi

Ohranja okus kave

Ohranja okus kave

Z rednim vzdrževanjem kavnih aparatov za espresso Philips in Saeco zagotavljate najboljši okus in aromo kave.

Preprečuje zamašitev aparata za espresso zaradi ostankov kave

Preprečuje zamašitev aparata za espresso zaradi ostankov kave

Naše tablete za odstranjevanje kavnega olja odstranjujejo ostanke kavnega olja in hkrati zagotavljajo učinkovito delovanje espresso kavnega aparata ter s tem najboljše rezultate. Priporočamo, da cikel izvedete vsaj enkrat mesečno.

Z rednim čiščenjem podaljšate življenjsko dobo espresso kavnega aparata

Z rednim čiščenjem podaljšate življenjsko dobo espresso kavnega aparata

Podaljšajte življenjsko dobo espresso kavnega aparata, da v celoti izkoristite njegove zmogljivosti. Da bo aparat ves čas brezhibno deloval, ga očistite vsak mesec ali po 500 skodelicah kave.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

10

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

14/06/2024

Slovensko

Slovensko

Kávovar super

Kdo mi pomůže? Jak se čistí kávovar Philips tabletami? Kde nedávat, do čeho?

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CA6704/10 Tablety na odstránenie kávového oleja Philips, Saeco

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CA6704/10 Tablety na odstránenie kávového oleja Philips, Saeco

03/05/2021

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Tablety používám již cca 3/4 roku každý měsíc od pořízení kávovaru LatteGo 5400. Čištění je rychlé, krásně se kávovar vyčistí a já si nemohu pomoc, ale vždycky se na čištění těším :-D

Prednosti

Tablety vydrží dlouho a krásně vyčistí

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco

02/05/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

učinné

spokojenost a jednoduchost používání pro údržbu kávovaru

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki