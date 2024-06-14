2 leti garancije
EP5547/90
PSA3218/01
PSA3228/01
EP4341/51
EP2336/40
EP3347/90
EP2220/10
EP2224/10
SM6685/00
SM8889/00
Enako kot CA6704/60
Za 6 uporab – uporabljajte mesečno
Podaljša življenjsko dobo aparata
Uživajte v okusnejši kavi
Z rednim vzdrževanjem kavnih aparatov za espresso Philips in Saeco zagotavljate najboljši okus in aromo kave.
Naše tablete za odstranjevanje kavnega olja odstranjujejo ostanke kavnega olja in hkrati zagotavljajo učinkovito delovanje espresso kavnega aparata ter s tem najboljše rezultate. Priporočamo, da cikel izvedete vsaj enkrat mesečno.
Podaljšajte življenjsko dobo espresso kavnega aparata, da v celoti izkoristite njegove zmogljivosti. Da bo aparat ves čas brezhibno deloval, ga očistite vsak mesec ali po 500 skodelicah kave.
5.0
od 5
10
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
14/06/2024
Slovensko
Kávovar super
Kdo mi pomůže? Jak se čistí kávovar Philips tabletami? Kde nedávat, do čeho?
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CA6704/10 Tablety na odstránenie kávového oleja Philips, Saeco
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CA6704/10 Tablety na odstránenie kávového oleja Philips, Saeco
Lidu
03/05/2021
Česká republika
Spokojenost
Tablety používám již cca 3/4 roku každý měsíc od pořízení kávovaru LatteGo 5400. Čištění je rychlé, krásně se kávovar vyčistí a já si nemohu pomoc, ale vždycky se na čištění těším :-D
Prednosti
Tablety vydrží dlouho a krásně vyčistí
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
bambino 1
02/05/2021
Česká republika
Preverjen kupec
učinné
spokojenost a jednoduchost používání pro údržbu kávovaru
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CA6704/10 Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco