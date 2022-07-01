Iskalni pojmi

Zmogljivost, prilagodljivost, delo na poti

Raziščite prenosne monitorje
      Ta monitor je prenosen, lahek in popoln za izboljšanje produktivnosti poteka dela, ko potujete. Dva vhoda USB-C omogoča lažje deljenje in predstavljanje gradiva ter uporabo več zaslonov hkrati.

      Prenosni monitorji omogoča lažje delo od koderkoli

      Prenosni monitorji

      Raznoliki scenariji uporabe

      Izpostavljene lastnosti

      Prenosni monitorji Philips | Vsestranska povezljivost

      Vsestranska povezljivost

       

      Prenosni računalnik, telefon, monitor – prenosni monitorji Philips nudijo najrazličnejše načine povezave za takojšnjo uporabo naprav. En USB-kabel z dvojnim pletenim ovojem s funkcijo DisplayLink vam omogoča, da na poti povežete katerokoli napravo in v hipu lahko predstavljate, delate ali uporabljate delovno postajo z dvojnim zaslonom.

      Prenosni monitorji Philips | Dvojni zaslon za večjo produktivnost

      Dvojni zaslon za večjo produktivnost  

       

      Več prostora na zaslonu vam omogoča večjo večopravilnost. Prenosni monitorji Philips vam omogočajo enostavno delo v več oknih hkrati, ne da bi vam bilo treba preklapljati med njimi, kar poveča vašo produktivnost in vam daje večji pregled.

      Prenosni monitorji Philips | Večkotno stojalo

      Nagnjeno stojalo

       

      Nagnjeno stojalo lahko obrnete za 0 do 90 stopinj, kar vam omogoča, da udobno delate od koderkoli.

      Več  monitorjev Philips

