16B1P3302D/00
Zmogljivost, prilagodljivost, delo na poti
Ta monitor je prenosen, lahek in popoln za izboljšanje produktivnosti poteka dela, ko potujete. Dva vhoda USB-C omogoča lažje deljenje in predstavljanje gradiva ter uporabo več zaslonov hkrati.Več o izdelku
Prenosni računalnik, telefon, monitor – prenosni monitorji Philips nudijo najrazličnejše načine povezave za takojšnjo uporabo naprav. En USB-kabel z dvojnim pletenim ovojem s funkcijo DisplayLink vam omogoča, da na poti povežete katerokoli napravo in v hipu lahko predstavljate, delate ali uporabljate delovno postajo z dvojnim zaslonom.
Več prostora na zaslonu vam omogoča večjo večopravilnost. Prenosni monitorji Philips vam omogočajo enostavno delo v več oknih hkrati, ne da bi vam bilo treba preklapljati med njimi, kar poveča vašo produktivnost in vam daje večji pregled.
Nagnjeno stojalo lahko obrnete za 0 do 90 stopinj, kar vam omogoča, da udobno delate od koderkoli.
Ustvarite svoj brezplačni račun "My Philips" in registrirajte svoj novi monitor. Ko boste registrirani, vas bomo obveščali o novih posodobitvah, ki bodo na voljo.
Zagotovite optimalno delovanje Philipsovega monitorja. Če je na voljo posodobitev programske opreme, jo poiščite tukaj. Tudi če ste izgubili gonilnike, jih lahko tukaj brezplačno prenesete.
Morebitne tehnične težave in težave z nastavitvami boste najhitreje odpravili s pomočjo navodil za odpravljanje težav za Philipsove monitorje. S priročnimi nasveti in namigi boste vse težave z monitorjem odpravili v zelo kratkem času.
Tukaj smo, da vam pomagamo. Če potrebujete nasvet pri nakupu Philipsovega monitorja ali podporo pri nastavitvah, nas lahko pokličete, nam pošljete e-pošto ali poklepetate z nami prek spleta.
