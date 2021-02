Okolju prijazni monitorji

Okolju prijaznejši jutri s Philipsom



Philipsovi monitorji se ponašajo z inovativnimi, ekološko prijaznimi tehnologijami za okolju prijaznejši jutri. Energijska učinkovitost, embalaža, ki jo je mogoče v celoti reciklirati, skladnost s strogimi mednarodnimi okoljskimi standardi ter odsotnost škodljivih snovi, kot so živo srebro in PVC/BFR, so lastnosti, ki pomagajo ustvarjati svetlejšo prihodnost za vse.