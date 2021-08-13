Iskalni pojmi

Philips monitors

Videokonferenca

 
 
Philipsov monitor za videokonference ponuja brezhibno, vse-v-enem rešitev za video klice z vgrajeno spletno kamero, mikrofonom in zvočniki za popolno avdio-vizualno podporo. Zasnovan za udobje in učinkovitost, vključuje napredno Philipsovo tehnologijo, USB-C priklopno postajo in združevanje naprav, kar prihrani prostor, energijo in stroške—popolna izbira za kompaktna delovna okolja.

A person is working with Philips video conference monitor

Philipsovi monitorji nudijo celovito rešitev z vgrajeno kamero za videokonference

  • Varnost in udobje
    Varnost in udobje

    Z uporabo vgrajeno izskočno spletno kamero preprečite "vdor v spletno kamero"

  • Priročna uporaba
    Priročna uporaba

    Ko je ne uporabljate, preprečite vdor neželenim opazovalcem. Preprosto upravljanje z enim pritiskom.

  • Urejeno delovno okolje
    Urejeno delovno okolje

    Vgrajena spletna kamera je nameščena znotraj okvirja, kar pomeni, da nimate zunanjih naprav in dodatnih kablov, ki zasedajo prostor na mizi.

  • Sodelovanje v živo
    Sodelovanje v živo

    S spletno kamero z 2 milijonoma slikovnih pik in ločljivostjo FHD so video klici podobni pogovorom v živo, kar izboljša sodelovanje in komunikacijo.

Philipsovi monitorji z  vgrajenimi spletnimi kamerami

Več  monitorjev Philips

Pisarniški monitorji

Zbirka za profesionalno rabo

Odklenite svojo produktivnost

Več informacij
Monitorji s priključnimi postajami

Monitorji s priključnimi postajami USB

Zmogljivost za vaše delo

Več informacij
Monitorji na dotik

Monitorji na dotik

Pravi dotik

Več informacij

