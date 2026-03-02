Tehnologija 4 mikrofonov. Razločnejši klici, tudi v hrupnem okolju.

Slušalke se ponašajo s štirimi mikrofoni, od katerih dva v kombinaciji z algoritmom umetne inteligence za odpravljanje šumov zagotavljajo izjemno razločne klice. Tudi če boste v hrupni kavarni, vas bo sogovornik razločno slišal in ga ne bo motilo dogajanje okoli vas.