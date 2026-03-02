Iskalni pojmi

    Vaši dnevi bodo prijetnejši s popolnoma brezžičnimi ušesnimi slušalkami, ki so lažje, se bolje prilegajo in imajo odličen zvok. Aktivno odpravljanje šumov poskrbi, da vas med poslušanjem nič ne zmoti, medtem ko teksturirane ušesne blazinice poskrbijo, da slušalke ostanejo udobno na mestu.

    • Majhne ušesne slušalke. Udobno prileganje.
    • Aktivno odpravljanje šumov
    • Tehnologija 4 mikrofonov
    • Naraven zvok. Dinamični basi.

    Odličen zvok iz slušalk za vsakodnevno uporabo, ki se popolnoma prilegajo

    Teksturirane ušesne blazinice SecureFit so lahke in udobne, hkrati pa dobro tesnijo in zagotavljajo še boljši zvok. Funkcije, kot so Dynamic Bass, vam omogočajo, da uživate v polni moči svojih najljubših skladb, kljub tišjemu predvajanju.

    Vedno le vaša glasba z aktivnim odpravljanjem šumom

    Aktivno odpravljanje šumov utiša zunanje šume, zato se lahko povsem posvetite glasbi, podkastom ali klicem. Vklopite in izklopite ga lahko na ušesnih slušalkah ali v spremljevalni aplikaciji, medtem ko lahko z načinom Awareness Mode slišite tudi zvok iz okolice.

    Tehnologija 4 mikrofonov. Razločnejši klici, tudi v hrupnem okolju.

    Slušalke se ponašajo s štirimi mikrofoni, od katerih dva v kombinaciji z algoritmom umetne inteligence za odpravljanje šumov zagotavljajo izjemno razločne klice. Tudi če boste v hrupni kavarni, vas bo sogovornik razločno slišal in ga ne bo motilo dogajanje okoli vas.

    Bluetooth® za več naprav in enostavno seznanjanje

    Združljivost z najnovejšimi napravami Bluetooth® 6.0 vam omogoča predvajanje brez nadležnih motenj v zvoku, hkrati pa se lahko povežete z dvema napravama. Podprti sta tudi funkciji Google Fast Pair in Microsoft Swift Pair.

    Zaščita IPX4, odporen na pljuske in znojenje

    Ne skrbite zaradi vremena. Razred IPX4 pomeni, da so slušalke odporne na pršenje vode, zato jih malo dežja ne bo motilo. Jih nameravate nositi ob zelo vročih dneh? Tudi malo potenja jih ne bo motilo.

    Polnilni etui žepne velikosti z odprtino za pašček

    Majhni polnilni etui zlahka pospravite v žep, lahko pa v odprtino za pašček pritrdite trak in etui obesite na torbo ali na pas. Način mono pomeni, da lahko uporabljate le eno slušalko, medtem ko se druga polni.

    Do 36 ur predvajanja z etuijem

    Pri izklopljenem odpravljanju šumov vam popolnoma napolnjene nudijo 8 ur predvajanja, polnilni etui pa še dodatnih 28 ur (pri vklopljenem odpravljanju šumov nudijo 6 ur, etui pa še dodatnih 21). Če potrebujete hitro polnjenje, lahko z 10-minutnim polnjenjem v etuiju pridobite dodatni 2 uri predvajanja. Etui lahko polnite s kablom USB-C.

    Aplikacija Philips Headphones. Izkušnjo prilagodite po svojih željah.

    Se vam zdi, da vaši glasbi nekaj manjka? Naša spremljevalna aplikacija je opremljena z intuitivnim izenačevalnikom, ki vam omogoča prilagajanje zvoka in nastavitev s prsti. Z aplikacijo lahko aktivirate tudi možnost Dynamic Bass, upravljate povezane naprave, posodabljate vdelano programsko opremo in še več.

    Topel, naraven zvok. Philipsov zvočni podpis.

    Posebej prilagojene akustične enote v teh slušalkah so uglašene za značilni Philipsov zvok, ki poskrbi za topel, naraven zvok z globokimi basi. Ne glede na to, kaj poslušate, boste navdušeni nad slišanim.

    Reciklirana plastika s potrdilom GRS. Okolju prijazna embalaža.

    V svojih izdelkih uporabljamo reciklirane plastične materiale, naša embalaža pa je izdelana iz recikliranega kartona s potrdilom FSC, priloženo gradivo pa je natisnjeno na recikliranem papirju.

    Tehnične specifikacije

    • Zvok

      Frekvenčni razpon
      20–20.000 Hz
      Premer zvočnika
      10 mm
      Impedanca
      16 ohmov
      Največja vhodna moč
      3 mW
      Občutljivost
      105 dB ± 2dB (1 kHz, 126 mV)
      Vrsta akustične enote
      Dinamičen

    • Povezljivost

      Različica Bluetootha
      6,0
      Profili Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Največji doseg
      Do 10  m
      Povezava z več napravami
      Da
      Podprti kodek
      SBC

    • Zunanja škatla

      Dolžina
      43.50  cm
      Število komercialnih pakiranj
      24
      Širina
      24.50  cm
      Bruto teža
      2.95  kg
      Višina
      12.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17815 8
      Neto teža
      1.42  kg
      Teža embalaže
      1.53  kg

    • Priročnost

      Regulacija glasnosti
      Da
      Vodoodpornost
      IPX4
      Podpora aplikacije Philips Headphones
      Da
      Način Mono za TWS
      Da
      Možnost posodob. vdel. pr. opr.
      Da
      Vrsta kontrolnih elementov
      Na dotik
      Google Fast Pair
      Da
      Microsoft Swift Pair
      Da

    • Notranja škatla

      Dolžina
      11.30  cm
      Število komercialnih pakiranj
      3
      Širina
      10.40  cm
      Višina
      10.00  cm
      Neto teža
      0.18  kg
      Bruto teža
      0.32  kg
      Teža embalaže
      0.14  kg
      GTIN
      2 48 95229 17815 5

    • Napajanje

      Število baterij
      3 kosi
      Čas polnjenja
      2  ur
      Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC)
      6 + 21  ur
      Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC)
      8 + 28  ur
      Čas hitrega polnjenja
      10 mins for 2 hrs
      Vrsta baterije (polnilni etui)
      Lithium Polymer (built-in)
      Vrsta baterije (slušalka)
      Lithium Polymer (built-in)
      Teža baterije (skupna)
      10.1  g
      Zmogljivost baterije (etui)
      410  mAh
      Zmogljivost baterije (slušalka)
      50  mAh

    • Dimenzije embalaže

      Višina
      11.2  cm
      Vrsta embalaže
      Karton
      Vrsta postavitve na polico
      Obešanje
      Širina
      9.6  cm
      Globina
      3.4  cm
      Število priloženih izdelkov
      1
      EAN
      48 95229 17815 1
      Bruto teža
      0.085  kg
      Neto teža
      0.059  kg
      Teža embalaže
      0.026  kg

    • Dodatki

      Vodnik za hiter začetek
      Da
      Ušesni vstavki
      3 pari (S/M/L)
      Polnilni etui
      Da

    • Zasnova

      Barva
      Rožnata
      Slog nošenja
      Ušesna
      Material dela, ki je v stiku z ušesi
      Silikon
      Prileganje ušesom
      Ušesna
      Za namestitev v ušesa
      Silikonska ušesna blazinica

    • Telekomunikacije

      Mikrofon za klice
      2 mics for each side

    • Dimenzije

      Dimenzije polnilnega etuija (Š x G x V)
      3.83 x 2.65 x 5.73  cm
      Dimenzije slušalk (Š x G x V)
      1.51 x 2.16 x 1.87  cm
      Skupna teža
      0.034  kg

    • UPC

      UPC
      8 40063 20824 7

    • Značilnosti tehnologije ANC

      Tehnologija ANC
      Naprej
      Način Awareness Mode
      Da
      Mikrofon za ANC
      2 mikrofona
      ANC (aktivno odpravljanje šumov)
      Da

    • Glasovni pomočnik

      Združljivost z glasovnim pomočnikom
      • Apple Siri
      • Pomočnik Google
      Aktiviranje glasovnega pomočnika
      Večfunkcijski dotik
      Podpora glasovnega pomočnika
      Da

    • Prijazno do okolja

      Plastični vstavek
      vsebuje 55 % recikliranega polikarbonata TE-00132492 s certifikatom GRS

    Badge-D2C

