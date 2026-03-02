TAT2200LB/00
Popolno prileganje z odpravo zunanjih šumov
Vaši dnevi bodo prijetnejši s popolnoma brezžičnimi ušesnimi slušalkami, ki so lažje, se bolje prilegajo in imajo odličen zvok. Aktivno odpravljanje šumov poskrbi, da vas med poslušanjem nič ne zmoti, medtem ko teksturirane ušesne blazinice poskrbijo, da slušalke ostanejo udobno na mestu.Več o izdelku

Teksturirane ušesne blazinice SecureFit so lahke in udobne, hkrati pa dobro tesnijo in zagotavljajo še boljši zvok. Funkcije, kot so Dynamic Bass, vam omogočajo, da uživate v polni moči svojih najljubših skladb, kljub tišjemu predvajanju.
Aktivno odpravljanje šumov utiša zunanje šume, zato se lahko povsem posvetite glasbi, podkastom ali klicem. Vklopite in izklopite ga lahko na ušesnih slušalkah ali v spremljevalni aplikaciji, medtem ko lahko z načinom Awareness Mode slišite tudi zvok iz okolice.
Slušalke se ponašajo s štirimi mikrofoni, od katerih dva v kombinaciji z algoritmom umetne inteligence za odpravljanje šumov zagotavljajo izjemno razločne klice. Tudi če boste v hrupni kavarni, vas bo sogovornik razločno slišal in ga ne bo motilo dogajanje okoli vas.
Združljivost z najnovejšimi napravami Bluetooth® 6.0 vam omogoča predvajanje brez nadležnih motenj v zvoku, hkrati pa se lahko povežete z dvema napravama. Podprti sta tudi funkciji Google Fast Pair in Microsoft Swift Pair.
Ne skrbite zaradi vremena. Razred IPX4 pomeni, da so slušalke odporne na pršenje vode, zato jih malo dežja ne bo motilo. Jih nameravate nositi ob zelo vročih dneh? Tudi malo potenja jih ne bo motilo.
Majhni polnilni etui zlahka pospravite v žep, lahko pa v odprtino za pašček pritrdite trak in etui obesite na torbo ali na pas. Način mono pomeni, da lahko uporabljate le eno slušalko, medtem ko se druga polni.
Pri izklopljenem odpravljanju šumov vam popolnoma napolnjene nudijo 8 ur predvajanja, polnilni etui pa še dodatnih 28 ur (pri vklopljenem odpravljanju šumov nudijo 6 ur, etui pa še dodatnih 21). Če potrebujete hitro polnjenje, lahko z 10-minutnim polnjenjem v etuiju pridobite dodatni 2 uri predvajanja. Etui lahko polnite s kablom USB-C.
Se vam zdi, da vaši glasbi nekaj manjka? Naša spremljevalna aplikacija je opremljena z intuitivnim izenačevalnikom, ki vam omogoča prilagajanje zvoka in nastavitev s prsti. Z aplikacijo lahko aktivirate tudi možnost Dynamic Bass, upravljate povezane naprave, posodabljate vdelano programsko opremo in še več.
Posebej prilagojene akustične enote v teh slušalkah so uglašene za značilni Philipsov zvok, ki poskrbi za topel, naraven zvok z globokimi basi. Ne glede na to, kaj poslušate, boste navdušeni nad slišanim.
V svojih izdelkih uporabljamo reciklirane plastične materiale, naša embalaža pa je izdelana iz recikliranega kartona s potrdilom FSC, priloženo gradivo pa je natisnjeno na recikliranem papirju.
