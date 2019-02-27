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  • Glava ščetke za piling za vse tipe kože
  • Glava ščetke za piling za vse tipe kože
  • Glava ščetke za piling za vse tipe kože
  • Glava ščetke za piling za vse tipe kože
  • Glava ščetke za piling za vse tipe kože
  • Glava ščetke za piling za vse tipe kože
  • Glava ščetke za piling za vse tipe kože
  • Glava ščetke za piling za vse tipe kože

Izdelek ni več na voljo

VisaPureŠčetka za piling

SC5992/10

5
| (13) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Glava ščetke za piling za vse tipe kože
Glava ščetke za piling nežno odstranjuje odmrle kožne celice. Edinstvena kombinacija krajših in daljših ščetin omogoča globlje čiščenje.
Poglej vse prednosti

Za čisto in mehko kožo

Glava ščetke za piling za vse tipe kože

  • Omogoča nežen piling kože

  • Za tedensko uporabo

  • Zamenjajte vsakih 6 mesecev

  • Enostavna zamenjava

Ščetka za piling za vse tipe kože

Posebej zasnovana oblika ščetin: krajše ščetine skrbijo za nežen piling, daljše pa odstranjujejo odmrle kožne celice.

Izboljša vpojnost vaših najljubših izdelkov za nego kože

Izboljša vpojnost vaših najljubših izdelkov za nego kože

Pri čiščenju z aparatom VisaPure odstranite več ostankov ličil in odmrlih kožnih celic. Koža zaradi globokega čiščenja bolje vpija vaše najljubše izdelke za nego kože, kot so kreme, serumi in dišave.

Edinstvena sestava ščetin v ščetki za čiščenje obraza

Vse ščetke VisaPure odlikuje edinstvena tehnologija 5 v 1. Vse ščetine so dvakrat polirane in imajo svilnato mehke konice, ki zagotavljajo gladko drsenje. Izjemno dolge ščetine VisaPure koži zagotavljajo popolno udobje. Ščetine VisaPure so do 3-krat manjše od por, zato gosta ščetka z eno obdelavo doseže več por in daje mehak občutek razvajanja med izjemno učinkovitim čiščenjem. Ščetine so izdelane iz vodoodpornega materiala.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

13

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Jemná čisticí hlavice

Hlavici je snadné "přicvaknout" na tělo kartáčku. Je jemná a vždy dobře proschne do dalšího použití (i při sušení štětinami nahoru). Jsem s hlavicí spokojená.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť

09/08/2020

România

România

de ce nu se mai gasesc?

acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

07/05/2019

România

România

Acest produs este indispensabil pentru orice femeie

Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

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