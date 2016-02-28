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Izdelek ni več na voljo

VisaPure EssentialŠčetka za čiščenje obraza

SC5275/10

4.8

| (219) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

Globinsko nežno čiščenje

Philips VisaPure Essential ima novo tehnologijo za čiščenje obraza, ki vam omogoča boljšo vsakdanjo rutino brez dodatnega truda. Nežno si zagotovite čisto, mehko in sijočo kožo.

Poglej vse prednosti

10-krat boljše čiščenje*

Globinsko nežno čiščenje

  • Tehnologija DualMotion

  • Čiščenje

  • 2 glavi ščetke, torbica

  • 2 nastavitvi intenzivnosti

10-krat boljše čiščenje za čisto in mehko kožo

10-krat boljše čiščenje za čisto in mehko kožo

Philips VisaPure Essential odlikuje nova tehnologija, ki bo vaše vsakodnevno čiščenje poneslo na višjo raven brez dodatnega truda. Nežna zagotovitev čiste, mehke in sijoče kože.

Edinstvena kombinacija vrtenja in vibriranja

Edinstvena kombinacija vrtenja in vibriranja

Ščetka se vrti in vibrira. Z navpičnim utripajočim gibanjem nežno odstranjuje površinske delce nečistoče, kot so umazanija, odmrle kožne celice in ostanki ličil. Z vrtljivim gibanjem pobriše delce nečistoče za globlje očiščeno kožo. Usklajena gibanja ščetin zagotavljajo temeljito in udobno čiščenje.

1-minutni program (časovnik) za celoten obraz.

1-minutni program (časovnik) za celoten obraz.

Obraz lahko razdelimo na več predelov. Inteligentni časovnik za predel kože vas s kratkim premorom obvesti, kdaj morate preiti na naslednji predel kože. Ščetka se po opravljenem programu za celoten obraz samodejno ustavi. Program čiščenja traja 1 minuto.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

219

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

28/02/2016

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Izdelek mi je zelo všeč

Izdelek mi je zelo všeč, saj je enostaven za uporabo in opravi odlično delo. Oblika je pripravna za samo uporabo, pri shranjevanju pa obstaja možnost, da se prevrne. Všeč mi je da sam določi čas čiščenja in te opomni, ko moraš preiti na drug del obraza. S tem prepreči poškodbe kože zaradi prekomerne uporabe.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure Essential SC5275/10 Ščetka za čiščenje obraza

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure Essential SC5275/10 Ščetka za čiščenje obraza

28/12/2015

Slovenija

Slovenija

Lep in zelo uporaben, zelo dobro služi svojemu namenu.

Z izdelkom sem zelo zadovoljna, saj imam po enomesečni uporabi kožo dosti bolj mehko in čisto.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure Essential SC5275/10 Ščetka za čiščenje obraza

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure Essential SC5275/10 Ščetka za čiščenje obraza

17/12/2015

Slovenija

Slovenija

VisaPure je postal "a must" zjutraj in zvečer :)

Izdelek uporabljam že 2 meseca in enostavno si več ne znam predstavljati nege kože brez te čudežne krtačke. Odmerjeni časi za določen del obraza so super, saj končno vem, kdaj je dovolj :). Torej minutka zjutraj, minutka zvečer in moja koža žari. Hvala VisaPure.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure Essential SC5275/10 Ščetka za čiščenje obraza

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure Essential SC5275/10 Ščetka za čiščenje obraza

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Omejitve odgovornosti

  1. 10-krat učinkovitejše od ročnega čiščenja in enako nežno. V primerjavi z ročnim odstranjevanjem ličil.