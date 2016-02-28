Izdelek ni več na voljo
Globinsko nežno čiščenje
Philips VisaPure Essential ima novo tehnologijo za čiščenje obraza, ki vam omogoča boljšo vsakdanjo rutino brez dodatnega truda. Nežno si zagotovite čisto, mehko in sijočo kožo.
Tehnologija DualMotion
Čiščenje
2 glavi ščetke, torbica
2 nastavitvi intenzivnosti
Philips VisaPure Essential odlikuje nova tehnologija, ki bo vaše vsakodnevno čiščenje poneslo na višjo raven brez dodatnega truda. Nežna zagotovitev čiste, mehke in sijoče kože.
Ščetka se vrti in vibrira. Z navpičnim utripajočim gibanjem nežno odstranjuje površinske delce nečistoče, kot so umazanija, odmrle kožne celice in ostanki ličil. Z vrtljivim gibanjem pobriše delce nečistoče za globlje očiščeno kožo. Usklajena gibanja ščetin zagotavljajo temeljito in udobno čiščenje.
Obraz lahko razdelimo na več predelov. Inteligentni časovnik za predel kože vas s kratkim premorom obvesti, kdaj morate preiti na naslednji predel kože. Ščetka se po opravljenem programu za celoten obraz samodejno ustavi. Program čiščenja traja 1 minuto.
4.8
od 5
219
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Anaja25
28/02/2016
Slovenija
Preverjen kupec
Izdelek mi je zelo všeč
Izdelek mi je zelo všeč, saj je enostaven za uporabo in opravi odlično delo. Oblika je pripravna za samo uporabo, pri shranjevanju pa obstaja možnost, da se prevrne. Všeč mi je da sam določi čas čiščenja in te opomni, ko moraš preiti na drug del obraza. S tem prepreči poškodbe kože zaradi prekomerne uporabe.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Essential SC5275/10 Ščetka za čiščenje obraza
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Essential SC5275/10 Ščetka za čiščenje obraza
opasasa
28/12/2015
Slovenija
Lep in zelo uporaben, zelo dobro služi svojemu namenu.
Z izdelkom sem zelo zadovoljna, saj imam po enomesečni uporabi kožo dosti bolj mehko in čisto.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Essential SC5275/10 Ščetka za čiščenje obraza
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Essential SC5275/10 Ščetka za čiščenje obraza
Taši
17/12/2015
Slovenija
VisaPure je postal "a must" zjutraj in zvečer :)
Izdelek uporabljam že 2 meseca in enostavno si več ne znam predstavljati nege kože brez te čudežne krtačke. Odmerjeni časi za določen del obraza so super, saj končno vem, kdaj je dovolj :). Torej minutka zjutraj, minutka zvečer in moja koža žari. Hvala VisaPure.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Essential SC5275/10 Ščetka za čiščenje obraza
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Essential SC5275/10 Ščetka za čiščenje obraza
10-krat učinkovitejše od ročnega čiščenja in enako nežno. V primerjavi z ročnim odstranjevanjem ličil.