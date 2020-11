Edinstvena kombinacija vrtenja in vibriranja

Ščetka se vrti in vibrira. Z navpičnim utripajočim gibanjem nežno odstranjuje površinske delce nečistoče, kot so umazanija, odmrle kožne celice in ostanki ličil. Z vrtljivim gibanjem pobriše delce nečistoče za globlje očiščeno kožo. Usklajena gibanja ščetin zagotavljajo temeljito in udobno čiščenje.