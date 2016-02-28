VISAPURE ESSENTIAL, RECENZIJA: Uređaj za čišćenje lica VisaPure Essential osvojila sam na Philipsovom nagradnom natječaju objavljenom na Facebooku. Uređaj sam dobila svega nekoliko dana nakon proglašenja pobjednica. Prvo što sam uočila kod uređaja je predivna nježna pastelna breskvasta boja. Veličina me također iznenadila. Mislila sam da je uređaj dosta veći i teži, no bila sam u krivu jer je uređaj savršene veličine. Malen je, lagan i veoma praktičan za upotrebu. Sa uređajem u kutiji stiže srebrna futrola, dva nastavka za čišćenje i punjač. Što se tiče nastavaka za čišćenje, onaj prvi, bijele boje je za čišćenje normalne kože, a onaj bijelo-roze je za čišćenje osjetljivije kože. Uređaj se puni tako da se vodoravno polegne u punjač i tako stoji nekoliko sati. Sve dok se puni na uređaju bljeska lampica, a kada je punjenje završeno lampica prestane bljeskati. Ja sam svoj uređaj prvi puta punila 5 sati, a nakon toga sam ga koristila svaki dan dva tjedna bez da mu je bilo potrebno ponovno punjenje. Upotreba uređaja odnosno jednostavnost njegovog korištenja je ono što me zaista oduševilo. Očekivala sam nekakve kablove i nešto puno kompliciranije, međutim, opet sam se prevarila. Uređaj funkcionira tako da se na njega stavi nastavak za čišćenje, na lice nanese uobičajeni gel za čišćenje i minutu se prelazi s njim po licu. Svakih dvadeset sekundi uređaj se sam isključi što je znak da ste završili s čišćenjem jednog područja i vrijeme je da krenete na drugo. Znači, za svega jednu minutu vaše lice je potpuno očišćeno od svih nečistoća koje preostanu na koži čak i nakon prethodnog uklanjanja makeupa micelarnom tekućinom ili vlažnim maramicama ili nekim drugim sredstvom za skidanje šminke. Nakon upotrebe uređaja dovoljno je samo nastavak skinuti s uređaja i isprati ga u mlakoj vodi. Zapravo, ja sam tako radila, no s obzirom da je uređaj vodootporan može se direktno bez skidanja nastavka staviti pod vodu i tako isprati. Uređaj ima jedan prekidač. Prvi klik je za nježno čišćenje lica, drugi je za malo veću brzinu, a trećim klikom se uređaj isključuje. Dakle, sve je vrlo jednostavno da jednostavnije ne može biti. Četkice su vrlo nježne i predivan je osjećaj koristiti ih na licu. Doimlje se kao dodir neke mekane vate, ali koja vas usput masira, opušta i skida sve nečistoće. Ne znam kako bih zapravo nazvala sve to što ovaj uređaj radi, dakle, služi i kao uklanjač makeupa i kao blagi masažer i kao uređaj za piling. Dakle 3 u 1. To bih rekla. I to bi uglavnom bili moji prvi dojmovi nakon dvotjednog korištenja VisaPure Essential uređaja za čišćenje. Još bi samo htjela naglasiti da bez obzira koliko dobro očistila svoje lice od makeupa, nakon čišćenja VisaPure Essential uređajem četkica bi uvijek ostajala bar malo prljava što znači da je ovo savršeno sredstvo za uklanjanje i onih zadnjih preostalih djelića makeupa koji nam nije na prvi pogled vidljiv, ali koji je ipak prisutan. Zaboravila sam napomenuti da je koža nakon upotrebe VisaPure Essential uređaja za čišćenje izrazito lijepa, glatka, mekana i jednostavno osjetite da je u potpunosti čista. Evo, ja ništa drugo nemam dodati, nego da me ovaj uređaj zaista oduševio i zaslužuje čistu peticu.