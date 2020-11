Prilagodljiva tehnologija DualMotion z inteligentnim prepoznavanjem glave

VisaPure Advanced ima prilagodljivo tehnologijo DualMotion. Vsaka glava aparata VisaPure ima določeno stopnjo vrtenja in vibriranja. Ročaj in novi nastavki imajo inovativno oznako NFC, ki omogoča napredno inteligentno prepoznavanje glave. To pomeni, da ročaj takoj prepozna, katero ščetko namestite. To omogoča uporabo posebnih programov prilagodljive tehnologije DualMotion za različne prednosti pri negi kože.