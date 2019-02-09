Izdelek ni več na voljo
Sijoča, pomlajena in sveža koža
S ščetko za domačo nego obraza VisaPure Advanced lahko doma profesionalno čistite kožo. Koža je sijoča, sveža in pomlajena. Privoščite si čisto, mehko in pomlajeno kožo z zdravim sijajem.
Prilagojena tehnologija DualMotion
Čiščenje, masaža, sveže oči
3 glave, torbica, paleta za shranjev.
2 nastavitvi intenzivnosti
Glave ščetke enostavno očistite. Očistite jih v lijaku s toplo milnico.
VisaPure Advanced ima prilagodljivo tehnologijo DualMotion. Vsaka glava aparata VisaPure ima določeno stopnjo vrtenja in vibriranja. Ročaj in novi nastavki imajo inovativno oznako NFC, ki omogoča napredno inteligentno prepoznavanje glave. To pomeni, da ročaj takoj prepozna, katero ščetko namestite. To omogoča uporabo posebnih programov prilagodljive tehnologije DualMotion za različne prednosti pri negi kože.
Pri čiščenju s ščetko VisaPure odstranite več ostankov ličil in odmrlih kožnih celic. Koža zaradi globokega čiščenja bolje vpija najljubše izdelke za nego kože, kot so kreme, serumi in dišave.
4.8
od 5
181
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
1Diana1
09/02/2019
Slovensko
Vynikajúci produkt. Kefka dokonale čistí pleť úplne ju krásne vyhladí.
Produkt som dostala ako darček. Zo začiatku som sa obávala výsledkov keďže mám veľmi citlivú a zmiešanú pleť. Avšak už po približne týždni používania obavy boli preč a užívam si už len oveľa krajšiu pleť a hlavne čistiaca kefka mi nedráždi pleť. Predtým som chodievala ku kozmetičke najmä kvôli čisteniu pórov avšak teraz už nemusím, keďže kefka dokáže vyčistiť póry dokonale, póry postupom času sa aj zmenšujú a miznú a samozrejme je veľmi užitočný nástavec určený na očné okolie, ktorý mi pomáha s rannými kruhmi pod očami a masážny nástavec pri ktorom si pleť doslova oddýchne :). Za mňa dokonalý produkt pre každého kto sa rád stará o svoju pleť a chce vidieť aj výsledky.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť
Ddaniela
05/05/2021
Česká republika
Pleť ho miluje!!!!
úplná fantázia!!!! prístroj nádherne pleť vyčistí, masáž je príjemná, pleť je jemnučká, výsledok vidno už po dvoch týždňoch, pleť je jemnulinká, napnutá, maximálne doporučujem, nadstavec pre oči krásne ošetrí očné okolie, kruhy pod očami zmiznú, výborný výrobok, ktorý vaša pleť ocení ale hlavné je, že vidieť výsledky, pleť je každý deň ako keby ste práve prišli od kozmetičky!!!
Prednosti
TOPka pre pleť
Slabosti
žiadne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Datum uporabe 2020-05-05
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Datum uporabe 2020-05-05
radek32131960
07/04/2020
Česká republika
Domácí spokojenost
Manželka i dcera používají tento výrobek pravidelně a jsou maximálně spokojené. Zastane práci kosmetičky v klidu domova a v čase, který se Vám hodí.
Prednosti
Popsány i výše. Jednoduchá obsluha, dokonalý výsledek
Slabosti
nebyly manželkou posány
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Datum uporabe 2019-10-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Datum uporabe 2019-10-07
10-krat učinkovitejše od ročnega čiščenja in enako nežno. V primerjavi z ročnim odstranjevanjem ličil.