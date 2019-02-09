2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Prilagojena tehnologija DualMotion
Občutljivo, masaža in sveže oči
3 glave, torbica, paleta za shranjev.
2 nastavitvi intenzivnosti
Pri fazi razvoja inteligentne ščetke za občutljivo kožo so sodelovali azijski in evropski dermatologi, s čimer smo zagotovili, da so v celoti upoštevane potrebe občutljive in hitro razdražljive kože.
VisaPure Advanced z inteligentno ščetko za občutljivo kožo nežno očisti kožo ter jo naredi mehko in sijočo. Z 32.000 izjemno tankimi ščetinami omogoča izjemno nežno čiščenje. Ščetka je opremljena tudi z oznako NFC, zato lahko programirate nižje stopnje vrtenja, vibracij in trajanja programa, ki so primernejše za občutljivo kožo. Torej uživajte v prilagodljivi glavi ščetke, ki povsem zadostuje vašim potrebam ter ima stopnje intenzivnosti, ki so ravno prave za vašo kožo.
Poživljajoča masažna glava omogoča globoko in sproščujočo masažo. S tem sprošča majhne obrazne mišice za poživljajoče doživetje. Zmore to, česar roke ne morejo. Počutite se, kot bi vam kožo nežno masiralo 750 konic prstov. Poleg sprostitve masaža zagotavlja številne koristi za kožo. S pospešitvijo pretoka krvi koži prinaša kisik in hranila, kar zagotavlja znatno izboljšanje in zdrav sijaj občutljive kože.
4.8
od 5
181
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
1Diana1
09/02/2019
Slovensko
Vynikajúci produkt. Kefka dokonale čistí pleť úplne ju krásne vyhladí.
Produkt som dostala ako darček. Zo začiatku som sa obávala výsledkov keďže mám veľmi citlivú a zmiešanú pleť. Avšak už po približne týždni používania obavy boli preč a užívam si už len oveľa krajšiu pleť a hlavne čistiaca kefka mi nedráždi pleť. Predtým som chodievala ku kozmetičke najmä kvôli čisteniu pórov avšak teraz už nemusím, keďže kefka dokáže vyčistiť póry dokonale, póry postupom času sa aj zmenšujú a miznú a samozrejme je veľmi užitočný nástavec určený na očné okolie, ktorý mi pomáha s rannými kruhmi pod očami a masážny nástavec pri ktorom si pleť doslova oddýchne :). Za mňa dokonalý produkt pre každého kto sa rád stará o svoju pleť a chce vidieť aj výsledky.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť
Ddaniela
05/05/2021
Česká republika
Pleť ho miluje!!!!
úplná fantázia!!!! prístroj nádherne pleť vyčistí, masáž je príjemná, pleť je jemnučká, výsledok vidno už po dvoch týždňoch, pleť je jemnulinká, napnutá, maximálne doporučujem, nadstavec pre oči krásne ošetrí očné okolie, kruhy pod očami zmiznú, výborný výrobok, ktorý vaša pleť ocení ale hlavné je, že vidieť výsledky, pleť je každý deň ako keby ste práve prišli od kozmetičky!!!
Prednosti
TOPka pre pleť
Slabosti
žiadne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
radek32131960
07/04/2020
Česká republika
Domácí spokojenost
Manželka i dcera používají tento výrobek pravidelně a jsou maximálně spokojené. Zastane práci kosmetičky v klidu domova a v čase, který se Vám hodí.
Prednosti
Popsány i výše. Jednoduchá obsluha, dokonalý výsledek
Slabosti
nebyly manželkou posány
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje