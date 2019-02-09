IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo
  • Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo
  • Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo
  • Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo
  • Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo
  • Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo
  • Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo
  • Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo
  • Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo
  • Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo
  • Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo
  • Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo
  • Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo
  • Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo
  • Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo
  • Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo
  • Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo
  • Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo
  • Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo
  • Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo

Izdelek ni več na voljo

VisaPure AdvancedŠčetka za domačo nego obraza

SC5363/10

4.8
| (181) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%
Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo
Uživajte v 3-stopenjski domači negi obraza s prilagojenim programom za čiščenje in nego, ki je primeren za občutljivo kožo. Nežno čiščenje za mehko in pomirjeno kožo ter sproščujoča in zdravilna masaža za obraz in oči, ki poživlja in osvežuje.
Poglej vse prednosti

Idealno za občutljivo in hitro razdražljivo kožo

Razkrijte mehko, pomlajeno in svežo kožo

  • Prilagojena tehnologija DualMotion

  • Občutljivo, masaža in sveže oči

  • 3 glave, torbica, paleta za shranjev.

  • 2 nastavitvi intenzivnosti

Razvito v sodelovanju z dermatologi

Pri fazi razvoja inteligentne ščetke za občutljivo kožo so sodelovali azijski in evropski dermatologi, s čimer smo zagotovili, da so v celoti upoštevane potrebe občutljive in hitro razdražljive kože.

Korak 1: nežno čiščenje kože

Korak 1: nežno čiščenje kože

VisaPure Advanced z inteligentno ščetko za občutljivo kožo nežno očisti kožo ter jo naredi mehko in sijočo. Z 32.000 izjemno tankimi ščetinami omogoča izjemno nežno čiščenje. Ščetka je opremljena tudi z oznako NFC, zato lahko programirate nižje stopnje vrtenja, vibracij in trajanja programa, ki so primernejše za občutljivo kožo. Torej uživajte v prilagodljivi glavi ščetke, ki povsem zadostuje vašim potrebam ter ima stopnje intenzivnosti, ki so ravno prave za vašo kožo.

Korak 2: poživljajoča masaža

Korak 2: poživljajoča masaža

Poživljajoča masažna glava omogoča globoko in sproščujočo masažo. S tem sprošča majhne obrazne mišice za poživljajoče doživetje. Zmore to, česar roke ne morejo. Počutite se, kot bi vam kožo nežno masiralo 750 konic prstov. Poleg sprostitve masaža zagotavlja številne koristi za kožo. S pospešitvijo pretoka krvi koži prinaša kisik in hranila, kar zagotavlja znatno izboljšanje in zdrav sijaj občutljive kože.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

181

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

09/02/2019

Slovensko

Slovensko

Vynikajúci produkt. Kefka dokonale čistí pleť úplne ju krásne vyhladí.

Produkt som dostala ako darček. Zo začiatku som sa obávala výsledkov keďže mám veľmi citlivú a zmiešanú pleť. Avšak už po približne týždni používania obavy boli preč a užívam si už len oveľa krajšiu pleť a hlavne čistiaca kefka mi nedráždi pleť. Predtým som chodievala ku kozmetičke najmä kvôli čisteniu pórov avšak teraz už nemusím, keďže kefka dokáže vyčistiť póry dokonale, póry postupom času sa aj zmenšujú a miznú a samozrejme je veľmi užitočný nástavec určený na očné okolie, ktorý mi pomáha s rannými kruhmi pod očami a masážny nástavec pri ktorom si pleť doslova oddýchne :). Za mňa dokonalý produkt pre každého kto sa rád stará o svoju pleť a chce vidieť aj výsledky.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Pleť ho miluje!!!!

úplná fantázia!!!! prístroj nádherne pleť vyčistí, masáž je príjemná, pleť je jemnučká, výsledok vidno už po dvoch týždňoch, pleť je jemnulinká, napnutá, maximálne doporučujem, nadstavec pre oči krásne ošetrí očné okolie, kruhy pod očami zmiznú, výborný výrobok, ktorý vaša pleť ocení ale hlavné je, že vidieť výsledky, pleť je každý deň ako keby ste práve prišli od kozmetičky!!!

Prednosti

TOPka pre pleť

Slabosti

žiadne

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

07/04/2020

Česká republika

Česká republika

Domácí spokojenost

Manželka i dcera používají tento výrobek pravidelně a jsou maximálně spokojené. Zastane práci kosmetičky v klidu domova a v čase, který se Vám hodí.

Prednosti

Popsány i výše. Jednoduchá obsluha, dokonalý výsledek

Slabosti

nebyly manželkou posány

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki