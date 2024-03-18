IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

PerfectCare Viva Sistemski likalnik

Izdelek ni več na voljo

Podpora

PerfectCare VivaSistemski likalnik

GC7035/20

PerfectCare Viva Sistemski likalnik

Izdelek ni več na voljo

Pojdi v trgovino

Prijavite se ali ustvarite račun

Registrirajte svoj produkt

V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.

Registriraj zdaj

Priročniki in dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7035/20 - English (US)

  • PDF dat., 970.6 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips PerfectCare Viva Steam generator iron

  • PDF dat., 1.5 MB
  • 12 March 2024

Pogosta vprašanja

Deli in pribor

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali