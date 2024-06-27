2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Odstranjuje kose tkanine
Primerno za vsa oblačila
Priloženi sta 2 bateriji Philips AA
Velika površina rezila zagotavlja istočasno zajemanje večjega dela oblačila, zato je potrebnih manj gibov, da bo oblačilo spet kot novo
Rezila v minuti naredijo do 8800 obratov za učinkovito in hitro odstranjevanje kosov tkanine z oblačil
Posoda, v kateri so shranjeni odrezani kosmi, je enostavna za odstranjevanje in praznjenje.
Nagrade
4.8
od 5
87
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Miki444
27/06/2024
Slovenija
Izjemen pripomoček
To je ena od stvari, za katero ne veš, da jo potrebuješ doma dokler ne kupiš. Jaz ga uporabljam, ko pospravljam zimska oblačila, da z njih odstranim vse mucke. Sicer pa je super tudi za kavč.
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Ta ocena je bila podana za Serija 500 GC026/80 Čistilnik tkanin
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Ta ocena je bila podana za Serija 500 GC026/80 Čistilnik tkanin
Jaca_V
22/08/2024
Hrvatska
Zaposleni pri Philipsu
Praktičan i koristan uređaj za svakoga
[Employee of philipsglobal] Super uređaj za korištenje tokom cijele godine. Odjeća nakon tretiranja kao nova. Brzo i jednostavno za korištenje!
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Ta ocena je bila podana za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
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Ta ocena je bila podana za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
Franka2404
16/08/2024
Hrvatska
Najbolji proizvod ikada!
Naizgled vrlo malen uređaj ali vrlo koristan i moćan. Uklanja sve mucice jednostavno i lagano, a odjeća (pogotovo vuneni kaputi) je kao nova. Za svaku preporuku!
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Ta ocena je bila podana za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće