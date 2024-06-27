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  • Čistilnik tkanin
  • Čistilnik tkanin
  • Čistilnik tkanin
  • Čistilnik tkanin
  • Čistilnik tkanin
  • Čistilnik tkanin
  • Čistilnik tkanin

Serija 500Čistilnik tkanin

GC026/80

4.8
| (87) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%

1 nagrada

Čistilnik tkanin
Čistilnik tkanin Philips vam omogoča hitro in enostavno odstranjevanje kosov tkanin z vseh vrst oblačil. Vsa oblačila, od puloverjev do odej, bodo ponovno videti kot nova.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Kompatibilni izdelki
PerfectCare Compact Plus

PerfectCare Compact Plus
Parna postaja

GC7933/30

V trenutku osvežite stara oblačila

Čistilnik tkanin

  • Odstranjuje kose tkanine

  • Primerno za vsa oblačila

  • Priloženi sta 2 bateriji Philips AA

Velika površina rezila istočasno zajame večji del

Velika površina rezila istočasno zajame večji del

Velika površina rezila zagotavlja istočasno zajemanje večjega dela oblačila, zato je potrebnih manj gibov, da bo oblačilo spet kot novo

Do 8800 obratov rezila na minuto za učinkovito odstranjevanje

Do 8800 obratov rezila na minuto za učinkovito odstranjevanje

Rezila v minuti naredijo do 8800 obratov za učinkovito in hitro odstranjevanje kosov tkanine z oblačil

Posodo za kosme je enostavno odstraniti in očistiti

Posodo za kosme je enostavno odstraniti in očistiti

Posoda, v kateri so shranjeni odrezani kosmi, je enostavna za odstranjevanje in praznjenje.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

87

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

27/06/2024

Slovenija

Slovenija

Izjemen pripomoček

To je ena od stvari, za katero ne veš, da jo potrebuješ doma dokler ne kupiš. Jaz ga uporabljam, ko pospravljam zimska oblačila, da z njih odstranim vse mucke. Sicer pa je super tudi za kavč.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 500 GC026/80 Čistilnik tkanin

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 500 GC026/80 Čistilnik tkanin

22/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Zaposleni pri Philipsu

Praktičan i koristan uređaj za svakoga

[Employee of philipsglobal] Super uređaj za korištenje tokom cijele godine. Odjeća nakon tretiranja kao nova. Brzo i jednostavno za korištenje!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

16/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji proizvod ikada!

Naizgled vrlo malen uređaj ali vrlo koristan i moćan. Uklanja sve mucice jednostavno i lagano, a odjeća (pogotovo vuneni kaputi) je kao nova. Za svaku preporuku!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

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