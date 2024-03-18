IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

Azur Performer Plus Parni likalnik

Izdelek ni več na voljo

Podpora

Azur Performer PlusParni likalnik

GC4527/00

Azur Performer Plus Parni likalnik

Izdelek ni več na voljo

Pojdi v trgovino

Prijavite se ali ustvarite račun

Registrirajte svoj produkt

V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.

Registriraj zdaj

Priročniki in dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4527/00 - English (US)

  • ZIP dat., 2.7 MB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Azur Performer Plus Steam iron

  • PDF dat., 2 MB
  • 16 March 2024

Pogosta vprašanja

Deli in pribor

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali