Philipsova podpora Kako iz parnega likalnika Philips odstranim vodni kamen?

Model vašega parnega likalnika Philips in pravilni postopek odstranjevanja vodnega kamna izmed spodaj navedenih (ne za sistemske likalnike) najdete v uporabniškem priročniku, medtem ko je številka modela (npr. DST8050/26, GC4909/60) navedena tudi pod likalno ploščo, kot je prikazano na naslednji sliki.

Zakaj je treba odstranjevati vodni kamen? Sčasoma se lahko v aparatu nabere vodni kamen. Trša kot je voda na vašem območju, hitreje se vodni kamen nabere in strdi. Z odstranjevanjem vodnega kamna iz parnega likalnika Philips na 1–2 meseca boste preprečili rjave madeže, rjavo vodo in puščanje. Redno čiščenje zagotavlja največji mogoč izpust pare in podaljšuje življenjsko dobo aparata. Funkcija samočiščenja Spodnje informacije veljajo za vse parne likalnike Philips. Napolnite posodo za vodo in likalnik vklopite. (Če ima likalnik prilagodljive nastavitve, izberite MAX TEMP in NO STEAM.) Ko se izklopi indikator, likalnik izključite iz električne vtičnice in ga pridržite nad koritom tako, da je likalna plošča v vodoravnem položaju. Z gumbom ali izbirnikom vklopite CALC CLEAN. (Odvisno od modela. Po potrebi pridržite.) Likalnik nežno stresajte naprej in nazaj, dokler se ne izprazni. Iz odprtin za paro se bodo odvedli voda, para in vodni kamen. Likalnik segrejte in ga povlecite po kosu tkanine, da očistite likalno ploščo. Po potrebi postopek ponovite. Ves postopek ponovite enkrat mesečno ali po potrebi pogosteje. Funkcija za hitro odstranjevanje vodnega kamna (podstavek likalnika) Spodnji podatki veljajo samo za: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885). Likalnik izključite iz električne vtičnice in se prepričajte, da je hladen. Likalnik plosko odložite in potisnite zaklep za funkcijo Quick Calc Release na njegovi hrbtni strani navzgor. Odstranite posodo za vodni kamen. Izpraznite jo, izperite in posušite. S krpo obrišite vodni kamen ali ostanke okoli odprtine na likalniku. Ponovno vstavite posodo tako, da se zaskoči na mesto. Postopek ponovite enkrat mesečno ali po potrebi. Funkcija za hitro odstranjevanje vodnega kamna (pod likalno ploščo) Spodnji podatki veljajo samo za: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Avanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | serijo 8000 (DST80xx) | serijo 7500 (DST75xx) | serijo 7000 (DST70xx). Likalnik izključite iz električne vtičnice in se prepričajte, da je hladen. Aparat držite v navpičnem položaju nad koritom. Vzvod zbiralnika za hitro odstranjevanje vodnega kamna dvignite navzgor in ga izvlecite Zbiralnik za funkcijo Quick Calc Release sperite z vodo. Aparat rahlo stresite, da iz njega padejo vsi delci vodnega kamna. Zbiralnik za funkcijo Quick Calc Release ponovno vstavite v aparat in potisnite vzvod navzdol ("klik"), da zbiralnik pritrdite na mesto. Postopek ponovite enkrat mesečno ali po potrebi. Funkcija vgrajene posode za vodni kamen Spodnji podatki veljajo samo za: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889). Napolnite posodo za vodo in likalnik vklopite. (Če ima likalnik prilagodljive nastavitve, izberite MAX TEMP in NO STEAM.) Ko se izklopi indikator, likalnik izključite iz električne vtičnice in ga pridržite nad koritom tako, da je likalna plošča v vodoravnem položaju. Z gumbom ali izbirnikom vklopite CALC CLEAN. (Odvisno od modela. Po potrebi pridržite.) Likalnik nežno stresajte naprej in nazaj, dokler se ne izprazni. Iz odprtin za paro se bodo odvedli voda, para in vodni kamen. Likalnik segrejte in ga povlecite po kosu tkanine, da očistite likalno ploščo. Po potrebi postopek ponovite. Postopek ponovite enkrat mesečno ali po potrebi.



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