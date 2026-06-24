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Kako iz parnega likalnika Philips odstranim vodni kamen?

Model vašega parnega likalnika Philips in pravilni postopek odstranjevanja vodnega kamna izmed spodaj navedenih (ne za sistemske likalnike) najdete v uporabniškem priročniku, medtem ko je številka modela (npr. DST8050/26, GC4909/60) navedena tudi pod likalno ploščo, kot je prikazano na naslednji sliki.

številka modela

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: DST7022/40 , DST5010/10 , DST2020/30 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov  ›

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