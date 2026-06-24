Kako iz parnega likalnika Philips odstranim vodni kamen?

2 leti garancije
Model vašega parnega likalnika Philips in pravilni postopek odstranjevanja vodnega kamna izmed spodaj navedenih (ne za sistemske likalnike) najdete v uporabniškem priročniku, medtem ko je številka modela (npr. DST8050/26, GC4909/60) navedena tudi pod likalno ploščo, kot je prikazano na naslednji sliki.
Sčasoma se lahko v aparatu nabere vodni kamen. Trša kot je voda na vašem območju, hitreje se vodni kamen nabere in strdi. Z odstranjevanjem vodnega kamna iz parnega likalnika Philips na 1–2 meseca boste preprečili rjave madeže, rjavo vodo in puščanje. Redno čiščenje zagotavlja največji mogoč izpust pare in podaljšuje življenjsko dobo aparata.
Spodnje informacije veljajo za vse parne likalnike Philips.
Spodnji podatki veljajo samo za: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885).
Spodnji podatki veljajo samo za: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Avanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | serijo 8000 (DST80xx) | serijo 7500 (DST75xx) | serijo 7000 (DST70xx).
Spodnji podatki veljajo samo za: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: DST7022/40 , DST5010/10 , DST2020/30 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov ›
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