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Parni likalnik

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Parni likalnik

GC3582/20

Parni likalnik

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Steam iron GC3582/20 - English (US)

  • PDF dat., 954.1 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Steam iron

  • PDF dat., 679.3 kB
  • 13 March 2026

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