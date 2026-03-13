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Parni likalnik

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Parni likalnik

GC1480/02

Parni likalnik

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Steam iron GC1480 - English (US)

  • ZIP dat., 41.3 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Steam iron

  • PDF dat., 4.3 MB
  • 13 March 2026

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