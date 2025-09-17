Iskalni pojmi

Televizor MLED 920 4K Ambilight
QD MiniLED

Za vsak vznemirljiv trenutek

  55 palec
    55 palec
  65 palec
    65 palec
  75 palec
    75 palec

Več, več in še več

Nekateri televizorji se preprosto ne znajo ustaviti. Model The Xtra še toliko bolj. Z zaslonom 4K QD MiniLED, zvokom Dolby Vision in Atmos, obdelavo slike z umetno inteligenco in osvetlitvijo Ambilight plus je čisto utelešenje tehnologije brez predaha.

  • 55 palec
    55 palec
  • 65 palec
    65 palec
  • 75 palec
    75 palec
QD MiniLED

Najizrazitejša slika na svetu

Slika televizorja The Xtra je s kombinacijo izjemno natančne osvetlitve ozadja MiniLED s kvantnimi pikami, ki najbolj poudarijo barve, velika in drzna.

P5 z umetno inteligenco

Izjemno pametna obdelava

Procesor P5 z umetno inteligenco optimizira sliko in nastavitve Ambilight ter igranja iger, s čimer zagotavlja tekmovalno prednost in najboljšo izkušnjo vsega, od tekem do filmov.

Ambilight Plus

Izjemne podrobnosti, izjemna pristnost

Ambilight plus s sistemom leč projicira svetlobno spremljavo Ambilight še dlje in v dveh dimenzijah za našo najodzivnejšo, najvznemirljivejšo in najbolj poglobljeno svetlobno okolje doslej.

Ambilight TV

Televizorji Ambilight so edini z vgrajenimi LED-sijalkami na hrbtni strani, ki se odzivajo na predvajano vsebino in vas obdajo s svetlobo vseh barv. To je čisto drugačno doživetje: televizor je videti večji, zato se boste globlje potopili v svoje priljubljene športne dogodke, filme in videoigre.

Tehnologija Quantum Dot za izjemne barve in kontrast

Živahnejše barve, čistejši beli in temnejši črni odtenki. Tehnologija Quantum Dot MiniLED prinaša svetlo sliko, polno podrobnosti in povsem ostrega kontrasta. Na njej boste videli več barv kot kdajkoli doslej. Procesor P5 izboljša celotno izkušnjo s čudovito realistično sliko, ki pa ni preveč intenzivna.

Vedno popolnost, ne glede na vir. Philipsov procesor P5.

Philipsov procesor P5 zagotavlja sliko, ki je tako briljantna kot vaša priljubljena vsebina. Podrobnosti so opazno poglobljene. Barve so živahne, kožni odtenki imajo naravni videz. Kontrast je tako oster, da boste opazili vsako podrobnost. Gibanje je popolnoma tekoče.

Kinematografsko doživetje pri gledanju vseh vsebin in igranju vseh iger

Pripravite se na vznemirljive vsebine. S tehnologijo Dolby Vision boste videli sliko, kakršno je želel režiser. Konec je razočaranja nad prizori, ki so pretemni, da bi jih videli. Od filmov do iger, zdaj lahko vidite vsako čudovito podrobnost.

Tehnologija pristnega prostorskega zvoka

Združljivost s tehnologijama Dolby Atmos in DTS:X dvigne zvok tega televizorja na novo raven v katerem koli prostoru. Najnovejši filmi in igre, največji športni dogodki – z zvočnimi učinki v prostoru nad vami in okoli vas se boste počutili, kot da ste v središču dogajanja.

Soundbari Philips s televizorji The Xtra

Soundbari Philips

Ste pripravljeni na kinematografski zvok?

Televizor The Xtra seveda že sam zveni enkratno. Če pa želite zvočne učinke, ki napolnijo prostor, ali posebno čist in jasen zvok dialogov, preizkusite soundbar vrhunskega videza, zasnovan za delovanje v kombinaciji z vašim televizorjem.

Spoznajte soundbar

Spoznajte druge televizorje The Xtra

* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
* Razpoložljivost aplikacije Smart TV se razlikuje glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv
* Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp
* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
* Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na https://www.netflix.com.
* Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
* Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.
* Gumb za medijske storitve OTT na daljinskem upravljalniku se v različnih državah razlikuje. Oglejte si dejanski izdelek v paketu.
* Pomočnik Google je na voljo v različnih jezikih in državah glede na posamezne vrste izdelkov.
* Obseg storitev glasovnega upravljanja prek televizorja je odvisna od države in jezika. Za najnovejše informacije se obrnite na našo podporo strankam.
* Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit in iOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah. IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah ter se uporablja na podlagi licence.
