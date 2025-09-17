Kaj je Ambilight televizor? Zakaj bi ga morali imeti?
Slika televizorja The Xtra je s kombinacijo izjemno natančne osvetlitve ozadja MiniLED s kvantnimi pikami, ki najbolj poudarijo barve, velika in drzna.
Procesor P5 z umetno inteligenco optimizira sliko in nastavitve Ambilight ter igranja iger, s čimer zagotavlja tekmovalno prednost in najboljšo izkušnjo vsega, od tekem do filmov.
Ambilight plus s sistemom leč projicira svetlobno spremljavo Ambilight še dlje in v dveh dimenzijah za našo najodzivnejšo, najvznemirljivejšo in najbolj poglobljeno svetlobno okolje doslej.
Televizorji Ambilight so edini z vgrajenimi LED-sijalkami na hrbtni strani, ki se odzivajo na predvajano vsebino in vas obdajo s svetlobo vseh barv. To je čisto drugačno doživetje: televizor je videti večji, zato se boste globlje potopili v svoje priljubljene športne dogodke, filme in videoigre.
Živahnejše barve, čistejši beli in temnejši črni odtenki. Tehnologija Quantum Dot MiniLED prinaša svetlo sliko, polno podrobnosti in povsem ostrega kontrasta. Na njej boste videli več barv kot kdajkoli doslej. Procesor P5 izboljša celotno izkušnjo s čudovito realistično sliko, ki pa ni preveč intenzivna.
Philipsov procesor P5 zagotavlja sliko, ki je tako briljantna kot vaša priljubljena vsebina. Podrobnosti so opazno poglobljene. Barve so živahne, kožni odtenki imajo naravni videz. Kontrast je tako oster, da boste opazili vsako podrobnost. Gibanje je popolnoma tekoče.
Pripravite se na vznemirljive vsebine. S tehnologijo Dolby Vision boste videli sliko, kakršno je želel režiser. Konec je razočaranja nad prizori, ki so pretemni, da bi jih videli. Od filmov do iger, zdaj lahko vidite vsako čudovito podrobnost.
Združljivost s tehnologijama Dolby Atmos in DTS:X dvigne zvok tega televizorja na novo raven v katerem koli prostoru. Najnovejši filmi in igre, največji športni dogodki – z zvočnimi učinki v prostoru nad vami in okoli vas se boste počutili, kot da ste v središču dogajanja.
