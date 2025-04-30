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2.1-kanalni soundbar

TAB6309/10

3.5

| (2) Ocene

1 nagrada

Nizek profil. Zvok, ki napolni cel prostor.

S tehnologijo pristnega zvoka in izjemno kompaktnim brezžičnim nizkotoncem bo ta super tanek soundbar napolnil vaš prostor, pri čemer pa ne bo vpadljiv. Popolno se ujame s televizorjem Ambilight in izboljša izkušnjo gledanja vseh vsebin.

Poglej vse prednosti

Nizek profil. Zvok, ki napolni cel prostor.

  • 2.1-kanalni, brezžični nizkotonec

  • Najv. 320 W, HDMI eARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Atmos®

2.1-kanalni. Brezžični nizkotonec za reprodukcijo globljih basov.

2.1-kanalni. Brezžični nizkotonec za reprodukcijo globljih basov.

2.1-kanalni sistem in tehnologija pristnega zvoka prinašata nove ravni zvoka, medtem ko izjemno kompakten brezžični nizkotonec doda veliko globino učinkom in glasbi. Štirje načini izenačevalnika vam omogočajo izbiro sloga zvoka, ki ustreza vrsti gledane vsebine, če pa boste akitivirali izboljšavo dialoga, bodo glasovi čistejši v vseh načinih.

Izjemno tanka zasnova, popolna za nizko nameščene televizorje Ambilight

Izjemno tanka zasnova, popolna za nizko nameščene televizorje Ambilight

Profil tega soundbara meri samo 37 mm, zato ga lahko namestite tudi pod televizorje Ambilight z nižjimi stojali, medtem ko vam priloženi odstranljivi nosilci omogočajo namestitev na steno. Izjemno kompakten, zmogljiv nizkotonec je vizualno nevpadljiv in ga lahko postavite navpično ali vodoravno.

DTS Virtual:X za pristen 3D-zvok v vsakem prostoru

DTS Virtual:X za pristen 3D-zvok v vsakem prostoru

Združljivost s tehnologijo DTS Virtual:X povsem spremeni zvok televizorja. V virtualnem 3D-zvoku lahko uživate, ne glede na to, kaj gledate. Ne potrebujete dodatnih zvočnikov in deluje v vsakem prostoru. Vklopite ga z daljinskim upravljalnikom soundbara ali v aplikaciji Philips Home Entertainment.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika TPV_PBTAWARD70

Ocene

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3.5

od 5

2

Ocene

4
3
1

30/04/2025

Polska

Polska

Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!

Ta ocena je bila podana za TAB6309 Soundbar 2.1

Datum uporabe 2025-03-30

Ta ocena je bila podana za TAB6309 Soundbar 2.1

Datum uporabe 2025-03-30

22/09/2026

Polska

Polska

Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)

Ta ocena je bila podana za TAB6309 Soundbar 2.1

Datum uporabe 2026-01-22

Ta ocena je bila podana za TAB6309 Soundbar 2.1

Datum uporabe 2026-01-22

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