2 leti garancije
TAB6309/10
Nizek profil. Zvok, ki napolni cel prostor.
S tehnologijo pristnega zvoka in izjemno kompaktnim brezžičnim nizkotoncem bo ta super tanek soundbar napolnil vaš prostor, pri čemer pa ne bo vpadljiv. Popolno se ujame s televizorjem Ambilight in izboljša izkušnjo gledanja vseh vsebin.
2.1-kanalni, brezžični nizkotonec
Najv. 320 W, HDMI eARC
DTS Virtual:X
Dolby Atmos®
2.1-kanalni sistem in tehnologija pristnega zvoka prinašata nove ravni zvoka, medtem ko izjemno kompakten brezžični nizkotonec doda veliko globino učinkom in glasbi. Štirje načini izenačevalnika vam omogočajo izbiro sloga zvoka, ki ustreza vrsti gledane vsebine, če pa boste akitivirali izboljšavo dialoga, bodo glasovi čistejši v vseh načinih.
Profil tega soundbara meri samo 37 mm, zato ga lahko namestite tudi pod televizorje Ambilight z nižjimi stojali, medtem ko vam priloženi odstranljivi nosilci omogočajo namestitev na steno. Izjemno kompakten, zmogljiv nizkotonec je vizualno nevpadljiv in ga lahko postavite navpično ali vodoravno.
Združljivost s tehnologijo DTS Virtual:X povsem spremeni zvok televizorja. V virtualnem 3D-zvoku lahko uživate, ne glede na to, kaj gledate. Ne potrebujete dodatnih zvočnikov in deluje v vsakem prostoru. Vklopite ga z daljinskim upravljalnikom soundbara ali v aplikaciji Philips Home Entertainment.
Nagrade
3.5
od 5
2
Ocene
Koni 1
30/04/2025
Polska
Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!
Ta ocena je bila podana za TAB6309 Soundbar 2.1
Datum uporabe 2025-03-30
Ta ocena je bila podana za TAB6309 Soundbar 2.1
Datum uporabe 2025-03-30
Marcin1111111
22/09/2026
Polska
Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)
Ta ocena je bila podana za TAB6309 Soundbar 2.1
Datum uporabe 2026-01-22
Ta ocena je bila podana za TAB6309 Soundbar 2.1
Datum uporabe 2026-01-22