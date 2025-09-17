Iskalni pojmi

Televizor 4K Ambilight The One
The One

The One to watch

  • 43 palec
    43 palec
  • 50 palec
    50 palec
  • 55 palec
    55 palec
  • 65 palec
    65 palec
  • 75 palec
    75 palec
  • 85 palec
    85 palec

The One, ki ima vse?

Ni treba zaupati že na prvi pogled, toda televizor The One ima resnično vse, kar potrebujete. Osupljivo sliko 4K? Seveda. QLED? Prav gotovo. Poleg tega tudi obdelavo slike P5, napredne možnosti igranja videoiger in Ambilight. In to je samo za začetek. Spoznajte svoj naslednji televizor.

QLED-zaslon

Na osnovi nanokristalov

Klasični televizorji LED izžarevajo svetlobo skozi barvne filtre, zaradi katerih je slika neizrazita. QLED-televizorji so drugačni. Uporabljajo zelo tanek sloj nanokristalov, ki zasvetijo, ko nanje posveti svetloba, in prikažejo intenzivno žive barve ter jasnejšo sliko.

Procesor slike P5

Popolni realizem

Čip 5P je največji perfekcionist, ki analizira vsako sličico posebej, poudari barve, poveča kontrast, izostri podrobnosti, naredi gibanje bolj tekoče in sliko iz vsakega vira poveča v čudoviti 4K.

Ambilight

Originalen. Vgrajen. Pristen.

Pokukajte na hrbtno stran televizorja The One, kjer boste videli vgrajene LED-sijalke, ki so povsem usklajene z zaslonom, zato projicirajo čudovite barve na stene in prostor napolnijo z vzdušjem vsebin, ki jih gledate. Televizor ne bo nikoli več enak.

Edini televizor s sijalkami na hrbtni strani

Predstavljajte si. Vgrajena sijalka LED se odziva na vse, kar gledate, in vas potopi v svetlobo pisanih barv. Tehnologija Ambilight spremeni vse: odslej se vam bo zaslon zdel večji in vas bo ponesel globlje v najljubše televizijske vsebine. Ko jo boste doživeli, ne boste nikoli več želeli televizorja brez nje.

4K QLED za izjemno ostre in živahne slike

Žive barve. Izjemno ostri prizori. To je popolnost slike v najboljšem sijaju. To je tehnologija Ambilight TV s 4K (UHD), ki se prilagodi vsem formatom HDR. V vsakem izjemnem trenutku, svetlem ali temnem, predvajanem ali pretakanem, lahko odkrijete vsako podrobnost na vsakem prizoru.

Osupljiva slika s Philipsovim slikovnim procesorjem P5

Predstavljajte si podrobnosti z večjo globino. Izjemno žive barve. Neverjetno realistične odtenke polti kože. Tako tekoče in naravno gibanje ter ostro sliko, da se počutite, kot bi bili sami prisotni v prizoru. Zdaj pa odprite oči, izboljšajte prizore in preizkusite razliko.

DTS:X za doživetje pristnega 3D-zvoka

DTS:X prinaša povsem novo izkušnjo z zvokom, ki je tako resničen, da ga lahko občutite. S tehnologijo 3D-zvoka, ki prinaša novo razsežnost, se zvok prosto premika po prostoru in vas potopi globlje v prizor.

Ponesite svoje igranje iger na novo raven

Neumorni ljubitelji igralne palice in najbolj predani igričarji bodo takoj prepoznali kakovost izjemno odzivnega igranja in grafike, ki ne izpusti niti najmanjše podrobnosti. S frekvenco osveževanja slike 144 Hz, HDMI 2.1, izjemno majhno zakasnitvijo in tehnologijo FreeSync Premium je na voljo vse za najbolj tekoče igranje. Hkrati se boste s slogom igranja Ambilight še bolj vključili v akcijo.

Soundbari Philips s televizorji The One

Soundbari Philips

Ste pripravljeni na kinematografski zvok?

Televizor The One seveda že sam zveni enkratno. Če pa imate raje zvočne učinke, ki jih čutite, ali posebno čist in jasen zvok dialogov, preizkusite soundbar, ki je izdelan za vrhunski zvok, videz in delovanje v kombinaciji z vašim televizorjem.

Spoznajte soundbar

