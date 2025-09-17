Kaj je Ambilight televizor? Zakaj bi ga morali imeti?
Klasični televizorji LED izžarevajo svetlobo skozi barvne filtre, zaradi katerih je slika neizrazita. QLED-televizorji so drugačni. Uporabljajo zelo tanek sloj nanokristalov, ki zasvetijo, ko nanje posveti svetloba, in prikažejo intenzivno žive barve ter jasnejšo sliko.
Čip 5P je največji perfekcionist, ki analizira vsako sličico posebej, poudari barve, poveča kontrast, izostri podrobnosti, naredi gibanje bolj tekoče in sliko iz vsakega vira poveča v čudoviti 4K.
Pokukajte na hrbtno stran televizorja The One, kjer boste videli vgrajene LED-sijalke, ki so povsem usklajene z zaslonom, zato projicirajo čudovite barve na stene in prostor napolnijo z vzdušjem vsebin, ki jih gledate. Televizor ne bo nikoli več enak.
Predstavljajte si. Vgrajena sijalka LED se odziva na vse, kar gledate, in vas potopi v svetlobo pisanih barv. Tehnologija Ambilight spremeni vse: odslej se vam bo zaslon zdel večji in vas bo ponesel globlje v najljubše televizijske vsebine. Ko jo boste doživeli, ne boste nikoli več želeli televizorja brez nje.
Žive barve. Izjemno ostri prizori. To je popolnost slike v najboljšem sijaju. To je tehnologija Ambilight TV s 4K (UHD), ki se prilagodi vsem formatom HDR. V vsakem izjemnem trenutku, svetlem ali temnem, predvajanem ali pretakanem, lahko odkrijete vsako podrobnost na vsakem prizoru.
Predstavljajte si podrobnosti z večjo globino. Izjemno žive barve. Neverjetno realistične odtenke polti kože. Tako tekoče in naravno gibanje ter ostro sliko, da se počutite, kot bi bili sami prisotni v prizoru. Zdaj pa odprite oči, izboljšajte prizore in preizkusite razliko.
DTS:X prinaša povsem novo izkušnjo z zvokom, ki je tako resničen, da ga lahko občutite. S tehnologijo 3D-zvoka, ki prinaša novo razsežnost, se zvok prosto premika po prostoru in vas potopi globlje v prizor.
Neumorni ljubitelji igralne palice in najbolj predani igričarji bodo takoj prepoznali kakovost izjemno odzivnega igranja in grafike, ki ne izpusti niti najmanjše podrobnosti. S frekvenco osveževanja slike 144 Hz, HDMI 2.1, izjemno majhno zakasnitvijo in tehnologijo FreeSync Premium je na voljo vse za najbolj tekoče igranje. Hkrati se boste s slogom igranja Ambilight še bolj vključili v akcijo.
