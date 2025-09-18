Kaj je televizor OLED? Kaj je tako posebnega pri njem?
OLED-televizorji so znani po vrhunskih črnih odtenkih. Novi zaslon META 3.0 zdaj zagotavlja močnejšo svetlost z zelo šibkim bleščanjem, kar omogoča čiste in žive barve tudi v svetlih prostorih. Hkrati porabi 20 % manj energije. *Na voljo za izbrane modele, vključno s Philips OLED910 in OLED950.
Globoko v televizorju Ambilight dvojni slikovni procesor P5 z umetno inteligenco analizira vsak prizor ter izbere popolne nastavitve slike in Ambilight, ki ustrezajo svetlobnim razmeram v prostoru in zagotavljajo konkurenčno prednost med igranjem iger. *Na voljo izključno za modele Philips OLED950.
LED-sijalke na hrbtni strani televizorja Ambilight plešejo v ritmu prikazanih vsebin na zaslonu, projicirajo barvno svetlobo na steno in prostor napolnijo z vzdušjem tistega, kar gledate. Ko boste enkrat to doživeli, si ne boste več premislili.
Televizorji Ambilight so edini z vgrajenimi LED-sijalkami na hrbtni strani, ki se odzivajo na predvajano vsebino in vas obdajo s svetlobo vseh barv. To je čisto drugačno doživetje: televizor je videti večji, zato se boste globlje potopili v svoje priljubljene športne dogodke, filme in videoigre.
Realistična slika tega svetlega OLED-televizorja je vedno vrhunska, tudi ko televizor gledate pod kotom. Vsaka sprememba svetlobe v okolju se takoj izravna – karkoli gledate, črna je videti črna (in ne siva) in tudi najmanjše podrobnosti izstopajo iz senčnih in svetlih območij. Podprti so vsi glavni formati HDR.
Philipsov procesor P5 z AI skrbi za prikaz slike, ki pričara občutek, kot da ste v središču dogajanja. Algoritem natančnega učenja z AI obdeluje signale na podoben način kot človeški možgani. Ne glede na to, kakšno vsebino gledate, podrobnosti in kontrasti so videti resnični, barve so bogate in gibanje popolnoma gladko.
Pripravite se na vznemirljive vsebine. S tehnologijo Dolby Vision boste videli sliko, kakršno je želel režiser. Konec je razočaranja nad prizori, ki so pretemni, da bi jih videli. Od filmov do iger, zdaj lahko vidite vsako čudovito podrobnost.
Združljivost s tehnologijama Dolby Atmos in DTS:X dvigne zvok tega televizorja na novo raven v katerem koli prostoru. Najnovejši filmi in igre, največji športni dogodki – z zvočnimi učinki v prostoru nad vami in okoli vas se boste počutili, kot da ste v središču dogajanja.
