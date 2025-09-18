Iskalni pojmi

Televizor OLED 820 4K Ambilight
OLED

Neverjetna realističnost. Čudovita zasnova.

Priporočena maloprodajna cena

Izdelek je umaknjen iz prodaje
Edini OLED s tehnologijo Ambilight

Kar si vsak drug OLED želi biti. Ta OLED z zaslonom META 3.0 za globoke črne odtenke in žive barve, s pristnim zvokom, pametnimi funkcijami z umetno inteligenco ter sijajno svetlobno spremljavo Ambilight spremeni vse.

OLED META 3.0

Povsem temni črni odtenki. Močni svetli odtenki.

OLED-televizorji so znani po vrhunskih črnih odtenkih. Novi zaslon META 3.0 zdaj zagotavlja močnejšo svetlost z zelo šibkim bleščanjem, kar omogoča čiste in žive barve tudi v svetlih prostorih. Hkrati porabi 20 % manj energije. *Na voljo za izbrane modele, vključno s Philips OLED910 in OLED950.

Dvojni slikovni procesor P5 z umetno inteligenco

Naš najnaprednejši procesor doslej

Globoko v televizorju Ambilight dvojni slikovni procesor P5 z umetno inteligenco analizira vsak prizor ter izbere popolne nastavitve slike in Ambilight, ki ustrezajo svetlobnim razmeram v prostoru in zagotavljajo konkurenčno prednost med igranjem iger. *Na voljo izključno za modele Philips OLED950.

Ambilight

Originalen. Vgrajen. Poglobljen.

LED-sijalke na hrbtni strani televizorja Ambilight plešejo v ritmu prikazanih vsebin na zaslonu, projicirajo barvno svetlobo na steno in prostor napolnijo z vzdušjem tistega, kar gledate. Ko boste enkrat to doživeli, si ne boste več premislili.

Slika posebnih funkcij

Potopite se v vsebine, ki so vam všeč. Televizor Ambilight

Televizorji Ambilight so edini z vgrajenimi LED-sijalkami na hrbtni strani, ki se odzivajo na predvajano vsebino in vas obdajo s svetlobo vseh barv. To je čisto drugačno doživetje: televizor je videti večji, zato se boste globlje potopili v svoje priljubljene športne dogodke, filme in videoigre.

Slika posebnih funkcij

Svetel OLED-zaslon. Realistična slika v vsaki svetlobi.

Realistična slika tega svetlega OLED-televizorja je vedno vrhunska, tudi ko televizor gledate pod kotom. Vsaka sprememba svetlobe v okolju se takoj izravna – karkoli gledate, črna je videti črna (in ne siva) in tudi najmanjše podrobnosti izstopajo iz senčnih in svetlih območij. Podprti so vsi glavni formati HDR.

Slika posebnih funkcij

Slika je pristna, ne glede na to, kaj gledate. Procesor P5 z umetno inteligenco

Philipsov procesor P5 z AI skrbi za prikaz slike, ki pričara občutek, kot da ste v središču dogajanja. Algoritem natančnega učenja z AI obdeluje signale na podoben način kot človeški možgani. Ne glede na to, kakšno vsebino gledate, podrobnosti in kontrasti so videti resnični, barve so bogate in gibanje popolnoma gladko.

Slika posebnih funkcij

Kinematografsko doživetje pri gledanju vseh vsebin in igranju vseh iger

Pripravite se na vznemirljive vsebine. S tehnologijo Dolby Vision boste videli sliko, kakršno je želel režiser. Konec je razočaranja nad prizori, ki so pretemni, da bi jih videli. Od filmov do iger, zdaj lahko vidite vsako čudovito podrobnost.

Slika posebnih funkcij

Tehnologija pristnega prostorskega zvoka

Združljivost s tehnologijama Dolby Atmos in DTS:X dvigne zvok tega televizorja na novo raven v katerem koli prostoru. Najnovejši filmi in igre, največji športni dogodki – z zvočnimi učinki v prostoru nad vami in okoli vas se boste počutili, kot da ste v središču dogajanja.

Soundbari Philips z OLED-televizorji

Soundbari Philips

Ste pripravljeni na kinematografski zvok?

OLED-televizorji Ambilight zvenijo prav tako dobro, kot so videti. Vendar ga lahko za močne zvočne učinke, ki napolnijo prostor, ter izrazito čist in jasen zvok dialogov nadgradite s soundbarom, ki je izdelan za vrhunski zvok, videz in delovanje v kombinaciji z vašim televizorjem.

Odkrijte naše najboljše televizorje Ambilight

