2 leti garancije
Hitro 2-sekundno gretje
Izredno tiho delovanje pri 24 dB(A)
Prihranek energije na osnovi umetne inteligence
Možnost povezave z aplikacijo Air+
Izkusite zmogljivo in takojšnjo toploto v samo 2 sekundah z nastavljivo močjo do 2000 W. Popolno za prostore v velikosti do 20 m2.
Zahvaljujoč tihemu motorju na enosmerni tok (2) izkusite udobje topline z ravnijo hrupa 24 dB (A) – tiho kot šepet. Popolno za noč spokojnega spanca, zbrano pisarniško okolje ali mirno vzdušje v dnevni sobi.
Prva serija električnega gretja na svetu, ki med gretjem prostora uporablja umetno inteligenco za varčevanje z energijo. Naša tehnologija EcoAI prilagaja temperatura vašega prostora, analizira navade porabe in spremlja zunanjo temperaturo za optimizacijo porabe energije. V aplikaciji Air+ preprosto aktivirajte način Auto+ ter odkrijte več funkcij in uživajte v prilagojenem udobju s prihrankom energije do 50 % (1).
4.6
od 5
25
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
StaMa
23/09/2025
Slovensko
CX3120/01 Séria 3000
ohrievač používam vyše mesiaca na udržovanie teploty na chalupe s pripojením na WiFi. Je to pekný a malý kúsok spotrebiča ktorý naozaj milo prekvapil. je tichý a skutočne rýchlo vykúri
Prednosti
dizajn, výkon
Slabosti
nelogické a neprehľadné nastavovanie časovača
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kompaktný keramický ohrievač CX3120/01 Séria 3000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kompaktný keramický ohrievač CX3120/01 Séria 3000
Godjito
18/11/2025
България
Del promocije
Продуктът има чудесни характеристики
Уреда е най-доброто решение за студените сутрини! Загрява за секунди и стаята става уютна. Обожавам, че мога да я включа през приложението Air+, още преди да се прибера.
Prednosti
Надежден и компактен
Slabosti
Не
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
Monana
17/11/2025
България
Del promocije
Продуктът е с удовлетворяващи характеристики.
Безопасността е на ниво – автоматично изключване при преобръщане и защита от прегряване. Това е важно за мен, защото имам малки деца. Препоръчвам я на всеки!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
(1) Ta aparat lahko z načinom Auto Plus na osnovi umetne inteligence prihrani do 50 % kWh v primerjavi z enako napravo z ročnim upravljanjem in do 25 % kWh samo z regulacijo temperature. Prihranki se razlikujejo glede na vreme, geografsko lokacijo, postavitev prostora in vzorce uporabe
(2) Raven zvoka pri hitrosti 1 na osnovi standarda IEC 60704-2-2
(3) Prikazana temperatura v aplikaciji se lahko razlikuje od sobne temperature, saj odraža temperaturo okoli grelnika