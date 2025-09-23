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  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov

Kompaktni keramični grelnikSerija 3000

CX3120/01

4.6
| (25) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Najhitrejši način ogrevanja prostorov
Izkusite neverjetne hitrosti gretja in izjemno tiho delovanje v kompaktni zasnovi. Hitro 2-sekundno gretje z nastavljivo močjo vse do 2000 W, tehnologija za varčevanje z energijo EcoAI, povezljivost z aplikacijo in napredne varnostne funkcije.
Poglej vse prednosti

Prihrani do 50 % energije v primerjavi z vent. grelniki (1)

Najhitrejši način ogrevanja prostorov

  • Hitro 2-sekundno gretje

  • Izredno tiho delovanje pri 24 dB(A)

  • Prihranek energije na osnovi umetne inteligence

  • Možnost povezave z aplikacijo Air+

Takojšnje udobje z 2-sekundnim gretjem

Takojšnje udobje z 2-sekundnim gretjem

Izkusite zmogljivo in takojšnjo toploto v samo 2 sekundah z nastavljivo močjo do 2000 W. Popolno za prostore v velikosti do 20 m2.

Delovanje, tišje od šepeta

Delovanje, tišje od šepeta

Zahvaljujoč tihemu motorju na enosmerni tok (2) izkusite udobje topline z ravnijo hrupa 24 dB (A) – tiho kot šepet. Popolno za noč spokojnega spanca, zbrano pisarniško okolje ali mirno vzdušje v dnevni sobi.

EcoAI prihrani do 50 % energije (1)

EcoAI prihrani do 50 % energije (1)

Prva serija električnega gretja na svetu, ki med gretjem prostora uporablja umetno inteligenco za varčevanje z energijo. Naša tehnologija EcoAI prilagaja temperatura vašega prostora, analizira navade porabe in spremlja zunanjo temperaturo za optimizacijo porabe energije. V aplikaciji Air+ preprosto aktivirajte način Auto+ ter odkrijte več funkcij in uživajte v prilagojenem udobju s prihrankom energije do 50 % (1).

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

25

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4

23/09/2025

Slovensko

Slovensko

CX3120/01 Séria 3000

ohrievač používam vyše mesiaca na udržovanie teploty na chalupe s pripojením na WiFi. Je to pekný a malý kúsok spotrebiča ktorý naozaj milo prekvapil. je tichý a skutočne rýchlo vykúri

Prednosti

dizajn, výkon

Slabosti

nelogické a neprehľadné nastavovanie časovača

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kompaktný keramický ohrievač CX3120/01 Séria 3000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kompaktný keramický ohrievač CX3120/01 Séria 3000

18/11/2025

България

България

Продуктът има чудесни характеристики

Уреда е най-доброто решение за студените сутрини! Загрява за секунди и стаята става уютна. Обожавам, че мога да я включа през приложението Air+, още преди да се прибера.

Prednosti

Надежден и компактен

Slabosti

Не

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

17/11/2025

България

България

Продуктът е с удовлетворяващи характеристики.

Безопасността е на ниво – автоматично изключване при преобръщане и защита от прегряване. Това е важно за мен, защото имам малки деца. Препоръчвам я на всеки!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) Ta aparat lahko z načinom Auto Plus na osnovi umetne inteligence prihrani do 50 % kWh v primerjavi z enako napravo z ročnim upravljanjem in do 25 % kWh samo z regulacijo temperature. Prihranki se razlikujejo glede na vreme, geografsko lokacijo, postavitev prostora in vzorce uporabe

  2. (2) Raven zvoka pri hitrosti 1 na osnovi standarda IEC 60704-2-2

  3. (3) Prikazana temperatura v aplikaciji se lahko razlikuje od sobne temperature, saj odraža temperaturo okoli grelnika