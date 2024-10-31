IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Zmogljivo gretje, optimalna energetska učinkovitost
  • Zmogljivo gretje, optimalna energetska učinkovitost
  • Zmogljivo gretje, optimalna energetska učinkovitost
  • Zmogljivo gretje, optimalna energetska učinkovitost
  • Zmogljivo gretje, optimalna energetska učinkovitost
  • Zmogljivo gretje, optimalna energetska učinkovitost
  • Zmogljivo gretje, optimalna energetska učinkovitost
  • Zmogljivo gretje, optimalna energetska učinkovitost
  • Zmogljivo gretje, optimalna energetska učinkovitost
  • Zmogljivo gretje, optimalna energetska učinkovitost
  • Zmogljivo gretje, optimalna energetska učinkovitost
  • Zmogljivo gretje, optimalna energetska učinkovitost
  • Zmogljivo gretje, optimalna energetska učinkovitost
  • Zmogljivo gretje, optimalna energetska učinkovitost
  • Zmogljivo gretje, optimalna energetska učinkovitost
  • Zmogljivo gretje, optimalna energetska učinkovitost

Serija 5000Pametni stolpni keramični grelnik

CX5120/11

5
| (36) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Zmogljivo gretje, optimalna energetska učinkovitost
Uživajte v zmogljivem gretju in preprosti regulaciji temperature. Hitro 2-sekundno gretje z nastavljivo močjo vse do 2000 W, tehnologija za varčevanje z energijo Eco AI, povezljivost z aplikacijo in napredne varnostne funkcije.
Poglej vse prednosti

Prihrani do 50 % energije v primerjavi z vent. grelniki (1)

Zmogljivo gretje, optimalna energetska učinkovitost

  • Hitro 2-sekundno gretje

  • Prikaz temperature

  • Prihranek energije na osnovi umetne inteligence

  • Možnost povezave z aplikacijo Air+

Takojšnje udobje z 2-sekundnim gretjem

Takojšnje udobje z 2-sekundnim gretjem

Izkusite zmogljivo in takojšnjo toploto v samo 2 sekundah z nastavljivo močjo do 2000 W. Popolno za prostore v velikosti do 20 m2.

Prikaz temperature za enostaven nadzor

Prikaz temperature za enostaven nadzor

Zaslon za prikaz temperature ponuja enostavno in hitro upravljanje, ki omogoča enostaven nadzor in prilagajanje nastavitev temperature vaši želeni ravni udobja. Nadgrajeni zaslon za prikaz temperature ponuja izboljšano natančnost (2). Za dodatno udobje lahko zaslon preprosto izklopite in poskrbite za spokojno vzdušje.

EcoAI prihrani do 50% energije (1)

EcoAI prihrani do 50% energije (1)

Prva serija električnega gretja na svetu, ki med gretjem prostora uporablja umetno inteligenco za varčevanje z energijo. Naša tehnologija Eco AI prilagaja temperatura vašega prostora, analizira navade porabe in spremlja okolico za optimizacijo porabe energije. V aplikaciji Air+ preprosto aktivirajte način Auto+ ter odkrijte več funkcij in uživajte v prilagojenem udobju s prihrankom energije do 50 % (1).

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Nagrade

  • Award image VRS_DA_AW00008000

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

36

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

31/10/2024

Česká republika

Česká republika

Skvelo sa ovláda

Všetkými piatimi hodnotím hlavne kvôli ovládaniu (môžete ovládať na diaľku), môžeme ho zapnúť aj keď nie sme doma a miestnosť máme pripravenú na predvolenú teplotu. Na svoju cenu vyhrieva celkom rýchlo a keď je v automatickom režime nemusíme sa o nič viac starať. Ohrievač je trocha hlučný, keď hreje, ale vzhľadom na svoju veľkosť to problém nie je.

Prednosti

Ovládateľnosť, výnkon

Slabosti

Hlučnosť

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower

10/09/2024

Česká republika

Česká republika

Jsem moc spokojená!

Koupila jsem jako dárek a babička je moc spokojená. Jednoduché používání a bezva výkon. Velká spokojenost. Mohu jen doporučit.

Prednosti

Lehký a přitom stabilní. Jednoduché ovládání.

Slabosti

Zatím žádný

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower

29/11/2023

Україна

Україна

Хороший та якісний обігрівач

Приміщення нагріває максимально швидко, порадувала можливість контролю рівня тепла через спеціальний додаток. Крута річ для підтримання домашнього комфорту

Prednosti

Швидка робота

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. (1) Ta aparat lahko z načinom Auto Plus na osnovi umetne inteligence prihrani do 50 % kWh v primerjavi z enako napravo z ročnim upravljanjem in do 25 % kWh samo z regulacijo temperature. Prihranki se razlikujejo glede na vreme, geografsko lokacijo, postavitev prostora in vzorce uporabe.

  2. (2) Naprava je bila posodobljena, da natančneje odraža temperaturo v prostoru. Vendar se prikazana temperatura na napravi lahko nekoliko razlikuje od sobne temperature, saj odraža temperaturo okoli grelnika.

  3. (3) Raven zvoka pri hitrosti 1 na osnovi standarda IEC 60704-2-2