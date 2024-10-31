2 leti garancije
Hitro 2-sekundno gretje
Prikaz temperature
Prihranek energije na osnovi umetne inteligence
Možnost povezave z aplikacijo Air+
Izkusite zmogljivo in takojšnjo toploto v samo 2 sekundah z nastavljivo močjo do 2000 W. Popolno za prostore v velikosti do 20 m2.
Zaslon za prikaz temperature ponuja enostavno in hitro upravljanje, ki omogoča enostaven nadzor in prilagajanje nastavitev temperature vaši želeni ravni udobja. Nadgrajeni zaslon za prikaz temperature ponuja izboljšano natančnost (2). Za dodatno udobje lahko zaslon preprosto izklopite in poskrbite za spokojno vzdušje.
Prva serija električnega gretja na svetu, ki med gretjem prostora uporablja umetno inteligenco za varčevanje z energijo. Naša tehnologija Eco AI prilagaja temperatura vašega prostora, analizira navade porabe in spremlja okolico za optimizacijo porabe energije. V aplikaciji Air+ preprosto aktivirajte način Auto+ ter odkrijte več funkcij in uživajte v prilagojenem udobju s prihrankom energije do 50 % (1).
Nagrade
5.0
od 5
36
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
SilviaIl
31/10/2024
Česká republika
Skvelo sa ovláda
Všetkými piatimi hodnotím hlavne kvôli ovládaniu (môžete ovládať na diaľku), môžeme ho zapnúť aj keď nie sme doma a miestnosť máme pripravenú na predvolenú teplotu. Na svoju cenu vyhrieva celkom rýchlo a keď je v automatickom režime nemusíme sa o nič viac starať. Ohrievač je trocha hlučný, keď hreje, ale vzhľadom na svoju veľkosť to problém nie je.
Prednosti
Ovládateľnosť, výnkon
Slabosti
Hlučnosť
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower
Kristýnka12345
10/09/2024
Česká republika
Jsem moc spokojená!
Koupila jsem jako dárek a babička je moc spokojená. Jednoduché používání a bezva výkon. Velká spokojenost. Mohu jen doporučit.
Prednosti
Lehký a přitom stabilní. Jednoduché ovládání.
Slabosti
Zatím žádný
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower
UlianaZ
29/11/2023
Україна
Del promocije
Хороший та якісний обігрівач
Приміщення нагріває максимально швидко, порадувала можливість контролю рівня тепла через спеціальний додаток. Крута річ для підтримання домашнього комфорту
Prednosti
Швидка робота
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
(1) Ta aparat lahko z načinom Auto Plus na osnovi umetne inteligence prihrani do 50 % kWh v primerjavi z enako napravo z ročnim upravljanjem in do 25 % kWh samo z regulacijo temperature. Prihranki se razlikujejo glede na vreme, geografsko lokacijo, postavitev prostora in vzorce uporabe.
(2) Naprava je bila posodobljena, da natančneje odraža temperaturo v prostoru. Vendar se prikazana temperatura na napravi lahko nekoliko razlikuje od sobne temperature, saj odraža temperaturo okoli grelnika.
(3) Raven zvoka pri hitrosti 1 na osnovi standarda IEC 60704-2-2