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  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov
  • Najhitrejši način ogrevanja prostorov

Kompaktni keramični grelnikSerija 2000

CX2120/01

4.9
| (13) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Najhitrejši način ogrevanja prostorov
Izkusite neverjetne hitrosti gretja in izjemno tiho delovanje v kompaktni zasnovi. Hitro 2-sekundno gretje z nastavljivo močjo vse do 1500 W, napredne varnostne funkcije in enostavno prenašanje.
Poglej vse prednosti

Prihrani do 25 % energije v primerjavi z vent. grelniki (1)

Najhitrejši način ogrevanja prostorov

  • Hitro 2-sekundno gretje

  • Izredno tiho delovanje pri 24 dB(A)

Takojšnje udobje z 2-sekundnim gretjem

Takojšnje udobje z 2-sekundnim gretjem

Izkusite zmogljivo in takojšnjo toploto v samo 2 sekundah z nastavljivo močjo do 1500 W. Popolno za prostore v velikosti do 15 m2.

Delovanje, tišje od šepeta

Delovanje, tišje od šepeta

Zahvaljujoč tihemu motorju na enosmerni tok (2) izkusite udobje topline z ravnijo hrupa 24 dB (A) – tiho kot šepet. Popolno za noč spokojnega spanca, zbrano pisarniško okolje ali mirno vzdušje v dnevni sobi.

5 varnostnih funkcij za brezskrbnost

5 varnostnih funkcij za brezskrbnost

Serija 2000 je oblikovana s 5 naprednimi varnostnimi funkcijami: (1) zaščita pred prevrnitvijo, (2) zaščita pred pregrevanjem nad 65°, (3) vtič s certifikatom VDE, (4) ognjevarni materiali in (5) varnostni izklop po 16 urah nedejavnosti. Zagotavljanje toplote, ki ji lahko zaupate.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

13

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

24/03/2025

Україна

Україна

Чудовий обігрівач

Якісний,компактный обігрівач.дуже швидко нагріває кімнату, має 2режима потужності і 3 рівня тепрератури.зручно переносити в іншу кімнату,має вбудовану ручку.Також дуже зручна функція це автовимкнення.мені подобається

Prednosti

Швидко обігріває кімнату

Slabosti

Ні

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

23/03/2025

Україна

Україна

Потужний і компактний нагрівач для дому!

Це просто маст-хев для дому! Маленький, компактний, стильний і дуже потужний. Легко переносити з кімнати в кімнату, можна встановити в будь якому куточку, на підвіконні або столі. Має декілька режимів обігріву і температурних режимів. Великий плюс це його економічне енергоспоживання. Прекрасне рішення на мінливу погоду. Рекомендую!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

22/03/2025

Україна

Україна

Моє життя стало теплішим

Обігрівач просто рятує в холодну пору! Найбільше подобається, що він майже безшумний, тому не заважає ні спати, ні працювати. Нагріває приміщення буквально за лічені секунди, а ще економить електроенергію, що теж важливо. Легкий і компактний, можна без проблем переносити з кімнати в кімнату. Виглядає стильно й не займає багато місця.

Prednosti

швидке нагрівання, тихий у роботі, економний, компактний, безпечний.

Slabosti

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Ta ocena je bila podana za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

Ta ocena je bila podana za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) Ta aparat lahko z upravljanjem temperature prihrani do 25 % kWh v primerjavi z enakim aparatom z ročnim upravljanjem. Prihranki se razlikujejo glede na vreme, geografsko lokacijo, postavitev prostora in vzorce uporabe.

  2. (2) Raven zvoka pri hitrosti 1 na osnovi standarda IEC 60704-2-2