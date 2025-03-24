2 leti garancije
Hitro 2-sekundno gretje
Izredno tiho delovanje pri 24 dB(A)
Izkusite zmogljivo in takojšnjo toploto v samo 2 sekundah z nastavljivo močjo do 1500 W. Popolno za prostore v velikosti do 15 m2.
Zahvaljujoč tihemu motorju na enosmerni tok (2) izkusite udobje topline z ravnijo hrupa 24 dB (A) – tiho kot šepet. Popolno za noč spokojnega spanca, zbrano pisarniško okolje ali mirno vzdušje v dnevni sobi.
Serija 2000 je oblikovana s 5 naprednimi varnostnimi funkcijami: (1) zaščita pred prevrnitvijo, (2) zaščita pred pregrevanjem nad 65°, (3) vtič s certifikatom VDE, (4) ognjevarni materiali in (5) varnostni izklop po 16 urah nedejavnosti. Zagotavljanje toplote, ki ji lahko zaupate.
4.9
od 5
13
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dasha1111
24/03/2025
Україна
Del promocije
Чудовий обігрівач
Якісний,компактный обігрівач.дуже швидко нагріває кімнату, має 2режима потужності і 3 рівня тепрератури.зручно переносити в іншу кімнату,має вбудовану ручку.Також дуже зручна функція це автовимкнення.мені подобається
Prednosti
Швидко обігріває кімнату
Slabosti
Ні
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Vasulusa98
23/03/2025
Україна
Del promocije
Потужний і компактний нагрівач для дому!
Це просто маст-хев для дому! Маленький, компактний, стильний і дуже потужний. Легко переносити з кімнати в кімнату, можна встановити в будь якому куточку, на підвіконні або столі. Має декілька режимів обігріву і температурних режимів. Великий плюс це його економічне енергоспоживання. Прекрасне рішення на мінливу погоду. Рекомендую!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
22/03/2025
Україна
Del promocije
Моє життя стало теплішим
Обігрівач просто рятує в холодну пору! Найбільше подобається, що він майже безшумний, тому не заважає ні спати, ні працювати. Нагріває приміщення буквально за лічені секунди, а ще економить електроенергію, що теж важливо. Легкий і компактний, можна без проблем переносити з кімнати в кімнату. Виглядає стильно й не займає багато місця.
Prednosti
швидке нагрівання, тихий у роботі, економний, компактний, безпечний.
Slabosti
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Ta ocena je bila podana za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Ta ocena je bila podana za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
(1) Ta aparat lahko z upravljanjem temperature prihrani do 25 % kWh v primerjavi z enakim aparatom z ročnim upravljanjem. Prihranki se razlikujejo glede na vreme, geografsko lokacijo, postavitev prostora in vzorce uporabe.
(2) Raven zvoka pri hitrosti 1 na osnovi standarda IEC 60704-2-2