Enostavnost opravil v jasnem panoramskem pogledu
Ukrivljeni WQHD-zaslon Philips Brilliance s certifikatom DisplayHDR 400 nudi jasno, izjemno sliko. USB-C in varna izskočna spletna kamera s podporo za Windows Hello omogočata večjo produktivnost.
Serija P
34 palcev (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Zasloni Philips predvajajo kristalno čiste slike UltraWide z ločljivostjo Quad HD s 3440 × 1440 slikovnimi pikami. Novi zasloni z visokozmogljivimi ploščami z visoko gostoto slikovnih pik in širokim zornim kotom 178/178 predvajajo neverjetno pristne slike in grafiko. Format UltraWide 21 : 9 omogoča boljšo storilnost z več prostora za neposredne primerjave in vidnejše stolpce preglednic. Če ste profesionalec in zahtevate podrobne informacije za rešitve CAD-CAM ali finančni strokovnjak, ki uporablja zahtevne preglednice, vam zasloni Philips vedno predvajajo kristalno čiste slike.
Z zaslonom Philips MultiView z izjemno visoko ločljivostjo lahko zdaj doživite svet povezljivosti. MultiView omogoča aktivno dvojno povezovanje in ogled, tako da lahko istočasno delate na več napravah, npr. na osebnem in prenosnem računalniku, in opravljate več opravil hkrati.
Ta Philipsov zaslon odlikuje vgrajena priključna postaja USB Type C s povezavo za napajanje. Ima tanek dvostranski priključek USB-C, ki omogoča enostavno priključitev z enim kablom. Vse zunanje enote, kot so KB, miška in ethernetni kabel RJ-45, lahko enostavno povežete v priključno postajo monitorja. Svoj prenosni računalnik in ta monitor enostavno povežite z enim samim kablom USB-C, da boste lahko gledali videoposnetke visoke ločljivosti in prenašali podatke z izjemno hitrostjo, hkrati pa se bo prenosni računalnik napajal in ponovno polnil.
5.0
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
StašaR
09/05/2021
Slovenija
Odličen monitor za delo od doma
Za ta monitor sem se odločila, ker smo potrebovali nov monitor za šolanje od doma. Ker ima vgrajeno kamero in zvočnike je bila odločitev enostavna. Pa še širok je in lahko gledaš in delaš dve stvari naenkrat.
Prednosti
odlična slika, vgrajeni zvočniki in kamera
Slabosti
zaenkrat nič
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 346P1CRH Ukrivljen LCD-monitor UltraWide z vhodom USB-C
Datum uporabe 2021-04-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 346P1CRH Ukrivljen LCD-monitor UltraWide z vhodom USB-C
Datum uporabe 2021-04-09
Forrest Gump 2024
31/05/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Spokojenost
Monitor zkoušen na 4 NTB a běží v pořádku. Používám na práci a děti pro školní úlohy a hraní her.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Datum uporabe 2024-04-30
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Datum uporabe 2024-04-30
Chico DG
28/04/2022
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
16h dzień w dzień - po prostu Wow!
SPełnia moje wymagania od A do Z - Postawilem na tę firmę i się nie zawiodłem. 55 calowy Telewizor pokazał na co tę firme stać. Idąc po kolejny zakup, wybrałem ten model monitora. Pracuje na dwóch stystemach Win i MacOS i i monitor nie ma z tym najmniejszych problemów.
Prednosti
Wszechstronny, Wielozadaniowy, Skrojony na miarę!
Slabosti
Brak :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Datum uporabe 2021-03-28
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Datum uporabe 2021-03-28
Polmer loka ukrivljenosti zaslona v mm
Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodih USB-C in DP kot HDMI.
Če pri povezovanju z vhodom USB-C vaš osebni računalnik ne podpira HBR3, nastavitev zvezdišča USB nastavite na USB 2.0 in podprta ločljivost bo 3440 x 1440 pri 100 Hz.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Pokritost BT. 709/DCI-P3 na podlagi CIE1976
Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE1931
Pokritost Adobe RGB na podlagi CIE1976
Če se vam vaša ethernetna povezava zdi počasna, odprite meni prikaza na zaslonu in izberite USB 3.0 ali novejšo različico, ki podpira hitrosti LAN do 1 G.
Različica DisplayPort 1.4 je za HDR
Za videoprenos prek USB-C, mora prenosni računalnik/naprava podpirati način USB-C DP Alt
Prenosni računalnik/naprava mora za delovanje funkcije napajanja in polnjenja s kablom USB-C podpirati standardne specifikacije tehnologije Power Delivery USB-C. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku prenosnega računalnika ali pri proizvajalcu.
Največje število podprtih zunanjih zaslonov: 1 pri uporabi priključka USB-C, 2 pri uporabi priključka DP
Največja ločljivost zunanjega monitorja bo odvisna od omejitve pasovne širine.
Če je vaš monitor povezan z vhodom USB-C in osebni računalnik podpira HBR3, lahko uporabljate funkcijo MST z največjo ločljivostjo 3440 x 1440 pri 60 Hz na primarnem monitorju in 1920 x 1080 pri 60 Hz na sekundarnem monitorju. Sicer prek nastavitve prikaza na zaslonu spremenite nastavitev USB primarnega monitorja na USB 2.0, da omogočite funkcijo MST
Če funkcijo MST omogočate s priključkom DP, morata biti tako primarni kot sekundarni monitor nastavljena na razširitven način izhoda DP prek nastavitve prikaza na zaslonu monitorja, največja ločljivost primarnega in sekundarnega monitorja pa je tako lahko le 3440 x 1440 pri 60 Hz.
Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.
Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.
Izdelku priloženi kabli se lahko razlikujejo v vrsti, številu in specifikacijah v skladu z zahtevami določene države ali regije.