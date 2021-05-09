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  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Energy Label Europe G
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  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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MonitorUkrivljen LCD-monitor UltraWide z vhodom USB-C

346P1CRH/00

5

| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Enostavnost opravil v jasnem panoramskem pogledu

Ukrivljeni WQHD-zaslon Philips Brilliance s certifikatom DisplayHDR 400 nudi jasno, izjemno sliko. USB-C in varna izskočna spletna kamera s podporo za Windows Hello omogočata večjo produktivnost.

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Enostavnost opravil v jasnem panoramskem pogledu

  • Serija P

  • 34 palcev (86,36 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Slike CrystalClear z zaslonom UltraWide QHD s 3440 x 1440 slikovnimi pikami

Slike CrystalClear z zaslonom UltraWide QHD s 3440 x 1440 slikovnimi pikami

Zasloni Philips predvajajo kristalno čiste slike UltraWide z ločljivostjo Quad HD s 3440 × 1440 slikovnimi pikami. Novi zasloni z visokozmogljivimi ploščami z visoko gostoto slikovnih pik in širokim zornim kotom 178/178 predvajajo neverjetno pristne slike in grafiko. Format UltraWide 21 : 9 omogoča boljšo storilnost z več prostora za neposredne primerjave in vidnejše stolpce preglednic. Če ste profesionalec in zahtevate podrobne informacije za rešitve CAD-CAM ali finančni strokovnjak, ki uporablja zahtevne preglednice, vam zasloni Philips vedno predvajajo kristalno čiste slike.

MultiView omogoča sočasno dvojno povezovanje in ogled

MultiView omogoča sočasno dvojno povezovanje in ogled

Z zaslonom Philips MultiView z izjemno visoko ločljivostjo lahko zdaj doživite svet povezljivosti. MultiView omogoča aktivno dvojno povezovanje in ogled, tako da lahko istočasno delate na več napravah, npr. na osebnem in prenosnem računalniku, in opravljate več opravil hkrati.

Vgrajena priključna postaja USB-C

Vgrajena priključna postaja USB-C

Ta Philipsov zaslon odlikuje vgrajena priključna postaja USB Type C s povezavo za napajanje. Ima tanek dvostranski priključek USB-C, ki omogoča enostavno priključitev z enim kablom. Vse zunanje enote, kot so KB, miška in ethernetni kabel RJ-45, lahko enostavno povežete v priključno postajo monitorja. Svoj prenosni računalnik in ta monitor enostavno povežite z enim samim kablom USB-C, da boste lahko gledali videoposnetke visoke ločljivosti in prenašali podatke z izjemno hitrostjo, hkrati pa se bo prenosni računalnik napajal in ponovno polnil.

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Ocene

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5.0

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

09/05/2021

Slovenija

Slovenija

Odličen monitor za delo od doma

Za ta monitor sem se odločila, ker smo potrebovali nov monitor za šolanje od doma. Ker ima vgrajeno kamero in zvočnike je bila odločitev enostavna. Pa še širok je in lahko gledaš in delaš dve stvari naenkrat.

Prednosti

odlična slika, vgrajeni zvočniki in kamera

Slabosti

zaenkrat nič

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Monitor 346P1CRH Ukrivljen LCD-monitor UltraWide z vhodom USB-C

Datum uporabe 2021-04-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Monitor 346P1CRH Ukrivljen LCD-monitor UltraWide z vhodom USB-C

Datum uporabe 2021-04-09

31/05/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Spokojenost

Monitor zkoušen na 4 NTB a běží v pořádku. Používám na práci a děti pro školní úlohy a hraní her.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C

Datum uporabe 2024-04-30

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C

Datum uporabe 2024-04-30

28/04/2022

Polska

Polska

Preverjen kupec

16h dzień w dzień - po prostu Wow!

SPełnia moje wymagania od A do Z - Postawilem na tę firmę i się nie zawiodłem. 55 calowy Telewizor pokazał na co tę firme stać. Idąc po kolejny zakup, wybrałem ten model monitora. Pracuje na dwóch stystemach Win i MacOS i i monitor nie ma z tym najmniejszych problemów.

Prednosti

Wszechstronny, Wielozadaniowy, Skrojony na miarę!

Slabosti

Brak :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C

Datum uporabe 2021-03-28

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C

Datum uporabe 2021-03-28

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Omejitve odgovornosti

  1. Polmer loka ukrivljenosti zaslona v mm

  2. Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodih USB-C in DP kot HDMI.

  3. Če pri povezovanju z vhodom USB-C vaš osebni računalnik ne podpira HBR3, nastavitev zvezdišča USB nastavite na USB 2.0 in podprta ločljivost bo 3440 x 1440 pri 100 Hz.

  4. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  5. Pokritost BT. 709/DCI-P3 na podlagi CIE1976

  6. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  7. Območje sRGB na podlagi CIE1931

  8. Pokritost Adobe RGB na podlagi CIE1976

  9. Če se vam vaša ethernetna povezava zdi počasna, odprite meni prikaza na zaslonu in izberite USB 3.0 ali novejšo različico, ki podpira hitrosti LAN do 1 G.

  10. Različica DisplayPort 1.4 je za HDR

  11. Za videoprenos prek USB-C, mora prenosni računalnik/naprava podpirati način USB-C DP Alt

  12. Prenosni računalnik/naprava mora za delovanje funkcije napajanja in polnjenja s kablom USB-C podpirati standardne specifikacije tehnologije Power Delivery USB-C. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku prenosnega računalnika ali pri proizvajalcu.

  13. Največje število podprtih zunanjih zaslonov: 1 pri uporabi priključka USB-C, 2 pri uporabi priključka DP

  14. Največja ločljivost zunanjega monitorja bo odvisna od omejitve pasovne širine.

  15. Če je vaš monitor povezan z vhodom USB-C in osebni računalnik podpira HBR3, lahko uporabljate funkcijo MST z največjo ločljivostjo 3440 x 1440 pri 60 Hz na primarnem monitorju in 1920 x 1080 pri 60 Hz na sekundarnem monitorju. Sicer prek nastavitve prikaza na zaslonu spremenite nastavitev USB primarnega monitorja na USB 2.0, da omogočite funkcijo MST

  16. Če funkcijo MST omogočate s priključkom DP, morata biti tako primarni kot sekundarni monitor nastavljena na razširitven način izhoda DP prek nastavitve prikaza na zaslonu monitorja, največja ločljivost primarnega in sekundarnega monitorja pa je tako lahko le 3440 x 1440 pri 60 Hz.

  17. Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.

  18. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.

  19. Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.

  20. Izdelku priloženi kabli se lahko razlikujejo v vrsti, številu in specifikacijah v skladu z zahtevami določene države ali regije.