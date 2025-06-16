Iskalni pojmi

Ultimativna izkušnja igranja

Evnia je napredna in inovativna. Naš pionirski in vključujoči pristop ustvarja sodobno vzdušje v svetu iger, hkrati pa izkorišča bogate izkušnje blagovne znamke Philips.

Standardna fotografija izdelka Fotografija nadomestnega izdelka Fotografija nadomestnega izdelka

Hitrost osveževanja 390 Hz Hz lahko zvišate nad odobreno

Hitrost osveževanja 390 Hz za svileno gladke in živahne slike

Doživite vrhunsko intenzivno in tekmovalno igranje z monitorjem Philips Evnia. Zasnovan je za igralce, ki želijo tekoče slike, ki ne zaostajajo. Hitrost osveževanja 390 Hz lahko zvišate nad najvišjo odobreno nastavitev, kar je bistveno več kot pri standardnih zaslonih. Poslovite se od motečega zaostajanja slik, zaradi katerega vas lahko neprijetno presenetijo nasprotniki. Na tem visoko zmogljivem zaslonu boste vsak pomemben premik videli izjemno tekoče ter z natančnim in zanesljivim igranjem ohranili prednost pred tekmeci.

Kratka zakasnitev

Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med napravami do monitorja

Zakasnitev je količina časa, ki preteče od izvedbe dejanja s povezanimi napravami do dejanskega rezultata na zaslonu. Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med vnosom ukaza v naprave in rezultatom na zaslonu, zelo izboljša igranje video iger, občutljivih na trzanje, kar je posebej pomembno za igralce hitrih tekmovalnih iger.

Hiter odziv Smart MBR 0,3 ms

Izjemno velika hitrost 0,3 ms za ostro sliko in tekoče igranje

Zaslon Philips z 0,3 ms Smart MBR učinkovito odpravi zamazanost in zamegljenost slike, poskrbi za ostrejše in natančnejše slike za boljše doživetje igranja videoiger. Hitri akcijski prizori in dramatični prehodi so prikazani gladko. Najboljša izbira za igranje vznemirljivih videoiger, primernih za twitch.

Feature Image Evnia_HDR_400_gaming

DisplayHDR 400 za pristnejše in izjemne slike

DisplayHDR 400 s certifikatom VESA poskrbi za bistveno izboljšavo v primerjavi z običajnimi zasloni SDR. Za razliko od drugih zaslonov, ki so "združljivi s tehnologijo HDR", pravi DisplayHDR 400 ustvari osupljivo svetlobo, kontrast in barve. S celovito zatemnitvijo in najmanjšo svetlostjo 400 nitov slike oživijo z opaznimi svetlimi deli in globljimi, bolj poudarjenimi črnimi odtenki. Omogoča polnejšo paleto bogatih novih barv za vizualno izkušnjo, ki bo prevzela vsa vaša čutila.

Feature Image 2022_MNT_SmartContrast for rich black details_gaming

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.

Feature Image SmartImage Game

Igralni način SmartImage je optimiran za igričarje

Novi igralni zaslon Philips omogoča hiter dostop do natančnih nastavitev slike z različnimi možnostmi. Način "FPS" (prvoosebno streljanje) izboljša temne prizore pri igrah, zato vidite tudi skrite predmete na temnih delih. "Dirkaški" način nastavi najhitrejši odzivni čas, izrazite barve in prilagaja sliko. Način "RTS" (realnočasna strategija) ima poseben način SmartFrame, ki omogoča osvetlitev določenega dela ter prilagoditev velikosti in slike. Načina Igralec 1 in Igralec 2 vam omogočata shranjevanje osebnih nastavitev za različne igre, kar zagotavlja vrhunsko zmogljivost.

Feature Image Evnia_ Smart Crosshair

Smart Crosshair: za boljše ciljanje in več zabave

Privzeto je nastavljena barva merilnega križca. Če je vklopljena funkcija Smart Crosshair, se njegova barva spremeni tako, da je komplementarna barvi ozadja. Smart Crosshair izboljša natančnost ciljanja, da lažje opazite sovražnike.

Feature Image Evnia_Stark ShadowBoost

Zmogljiva funkcija ShadowBoost: za izboljšano vidljivost temnih prizorov

Funkcija Shadowboost izboljša temne prizore, ne da bi preveč osvetlila svetle. Izbirate lahko med tremi stopnjami, ki vam nudijo teksturirane slike z bolj nasičenimi barvami in višjim kontrastom, kar vam zagotavlja boljšo vidljivost tako v svetlih kot temnih okoljih. Funkcija vam tudi pomaga, da v igri prej opazite sovražnike.

Igriv

Inovativno in igrivo

Evnia si prizadeva biti zagovornik pozitivnih sprememb v naši industriji, hkrati pa ohranja igrivo naravo.

Prijazen

Prijazen

Evnia je namenjena vsem, ne glede na spol, starost ali izkušnje z igrami.

Triletna garancija za OLED in QD OLED monitorje

Triletna garancija za OLED in QD OLED monitorje

Philipsovi OLED in QD OLED zasloni imajo triletno tovarniško garancijo, vključno s kritjem za izgorevanje zaslona*. Za dodatno varnost smo dodali osnovna navodila za nego vsakega ustreznega izdelka. *Velja v skladu s pogoji Philipsove garancije in samo v EU. Kritje za izgorevanje zaslona velja le, če so navodila upoštevana.

* Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
* Funkcija zvišanja nad najvišjo odobreno nastavitev poveča izvorno hitrost osveževanja, vendar je z njo povezanih tudi nekaj tveganj. Če zaslon monitorja po ponovnem zagonu ni prikazan normalno, funkcijo zvišanja nad najvišjo odobreno nastavitev izklopite v meniju na zaslonu.
* Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.
* Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
* Smart MBR je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je Smart MBR vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.
* Smart MBR je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina Smart MBR lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.
* Pokritost Adobe RGB in DCI-P3 na podlagi CIE1976, območje sRGB na podlagi CIE1931, območje NTSC na podlagi CIE1976.
* Vmesnik za podporo NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.
* Gonilnik NVIDIA® G-SYNC® posodobite na najnovejšo različico, več informacij poiščite na spletnem mestu NVIDIA: https://www.nvidia.com/
* Grafična kartica mora podpirati tehnologijo NVIDIA® G-SYNC®.
* S tem monitorjem prispevamo k trajnosti: nogi stojala in držalo za slušalke so izdelani iz 35 % reciklirane plastike, medtem ko je ohišje monitorja iz 85 % poporabniško reciklirane plastike.
* Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.
* Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.
