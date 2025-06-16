Doživite vrhunsko intenzivno in tekmovalno igranje z monitorjem Philips Evnia. Zasnovan je za igralce, ki želijo tekoče slike, ki ne zaostajajo. Hitrost osveževanja 390 Hz lahko zvišate nad najvišjo odobreno nastavitev, kar je bistveno več kot pri standardnih zaslonih. Poslovite se od motečega zaostajanja slik, zaradi katerega vas lahko neprijetno presenetijo nasprotniki. Na tem visoko zmogljivem zaslonu boste vsak pomemben premik videli izjemno tekoče ter z natančnim in zanesljivim igranjem ohranili prednost pred tekmeci.
Zakasnitev je količina časa, ki preteče od izvedbe dejanja s povezanimi napravami do dejanskega rezultata na zaslonu. Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med vnosom ukaza v naprave in rezultatom na zaslonu, zelo izboljša igranje video iger, občutljivih na trzanje, kar je posebej pomembno za igralce hitrih tekmovalnih iger.
Zaslon Philips z 0,3 ms Smart MBR učinkovito odpravi zamazanost in zamegljenost slike, poskrbi za ostrejše in natančnejše slike za boljše doživetje igranja videoiger. Hitri akcijski prizori in dramatični prehodi so prikazani gladko. Najboljša izbira za igranje vznemirljivih videoiger, primernih za twitch.
DisplayHDR 400 s certifikatom VESA poskrbi za bistveno izboljšavo v primerjavi z običajnimi zasloni SDR. Za razliko od drugih zaslonov, ki so "združljivi s tehnologijo HDR", pravi DisplayHDR 400 ustvari osupljivo svetlobo, kontrast in barve. S celovito zatemnitvijo in najmanjšo svetlostjo 400 nitov slike oživijo z opaznimi svetlimi deli in globljimi, bolj poudarjenimi črnimi odtenki. Omogoča polnejšo paleto bogatih novih barv za vizualno izkušnjo, ki bo prevzela vsa vaša čutila.
SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.
Novi igralni zaslon Philips omogoča hiter dostop do natančnih nastavitev slike z različnimi možnostmi. Način "FPS" (prvoosebno streljanje) izboljša temne prizore pri igrah, zato vidite tudi skrite predmete na temnih delih. "Dirkaški" način nastavi najhitrejši odzivni čas, izrazite barve in prilagaja sliko. Način "RTS" (realnočasna strategija) ima poseben način SmartFrame, ki omogoča osvetlitev določenega dela ter prilagoditev velikosti in slike. Načina Igralec 1 in Igralec 2 vam omogočata shranjevanje osebnih nastavitev za različne igre, kar zagotavlja vrhunsko zmogljivost.
Privzeto je nastavljena barva merilnega križca. Če je vklopljena funkcija Smart Crosshair, se njegova barva spremeni tako, da je komplementarna barvi ozadja. Smart Crosshair izboljša natančnost ciljanja, da lažje opazite sovražnike.
Funkcija Shadowboost izboljša temne prizore, ne da bi preveč osvetlila svetle. Izbirate lahko med tremi stopnjami, ki vam nudijo teksturirane slike z bolj nasičenimi barvami in višjim kontrastom, kar vam zagotavlja boljšo vidljivost tako v svetlih kot temnih okoljih. Funkcija vam tudi pomaga, da v igri prej opazite sovražnike.
