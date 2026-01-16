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  • Energy Label Europe E
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Evnia Gaming monitorIgričarski monitor Full HD

27M2N3200NF/00

4
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
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Ta 27-palčni monitor IPS zagotavlja ostre slike pri igranju. Hitrost osveževanja 144 Hz in Smart MBR z 0,5 ms za jasno sliko in vrhunsko vsestransko izkušnjo igranja.
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  • Evnia 3000

  • 27 palca (68,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Hitrost osveževanja 144 Hz za izjemno tekoče in vrhunske slike

Hitrost osveževanja 144 Hz za izjemno tekoče in vrhunske slike

Uživajte v intenzivnem in tekmovalnem igranju. Odločite se za zaslon s tekočo sliko, ki ne zaostaja. Ta zaslon Philips sliko osvežuje do 144-krat na sekundo, kar je 2,4-krat hitreje kot pri standardnih zaslonih. Slika z manj sličicami včasih povzroči, da nasprotniki ne stojijo pri miru in jih zato težje zadenete. Hitrost osveževanja 144 Hz razkriva vse pomembne podrobnosti na zaslonu, ki prikazujejo izjemno tekoče gibanje nasprotnikov, da jih lažje zadenete. Ta zaslon Philips je zaradi izjemno nizke zapoznitve in povsem tekoče slike idealna izbira za igranje iger

Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med napravami do monitorja

Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med napravami do monitorja

Zakasnitev je količina časa, ki preteče od izvedbe dejanja s povezanimi napravami do dejanskega rezultata na zaslonu. Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med vnosom ukaza v naprave in rezultatom na zaslonu, zelo izboljša igranje video iger, občutljivih na trzanje, kar je posebej pomembno za igralce hitrih tekmovalnih iger.

Izjemno velika hitrost 0,5 ms za ostro sliko in tekoče igranje

Izjemno velika hitrost 0,5 ms za ostro sliko in tekoče igranje

Philips Evnia z 0,5 ms Smart MBR učinkovito odpravi zamazanost in zamegljenost slike, poskrbi za ostrejše in natančnejše slike za boljše doživetje igranja videoiger. Hitri akcijski prizori in dramatični prehodi so prikazani gladko. Najboljša izbira za igranje vznemirljivih videoiger, primernih za twitch.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

16/01/2026

Україна

Україна

підсвіткааааа.....

1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".

Prednosti

за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

24/11/2025

Україна

Україна

Непоганий монітор за свою ціну

монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Pokritost Adobe RGB in DCI-P3 na podlagi CIE1976, območje sRGB na podlagi CIE1931, območje NTSC na podlagi CIE1976.

  3. Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.

  4. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse.

  5. Smart MBR je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je Smart MBR vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.

  6. Smart MBR je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina Smart MBR lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.

  7. Upoštevajte, da je funkcija nizke zakasnitve vhoda trajno omogočena in je ni mogoče izklopiti.

  8. Vmesnik za podporo NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  9. Gonilnik NVIDIA® G-SYNC® posodobite na najnovejšo različico, več informacij poiščite na spletnem mestu NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  10. Grafična kartica mora podpirati tehnologijo NVIDIA® G-SYNC®

  11. S tem monitorjem prispevamo k trajnosti: ohišje monitorja je iz 85 % reciklirane plastike.

  12. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.

  13. Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.