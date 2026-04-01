2 leti garancije
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Med igranjem najintenzivnejših akcijskih iger Philips Evnia nudi hitrost osveževanja 260 Hz, ki jo lahko zvišate nad najvišjo odobreno nastavitev za izjemno gladko igranje brez zakasnitev. Še posebej pri hitrih igrah, kot so FPS in dirkalne igre, zagotavlja vrhunsko gibanje in čiste slike. Igranje bo pristnejše in bolj doživeto.
Zakasnitev je količina časa, ki preteče od izvedbe dejanja s povezanimi napravami do dejanskega rezultata na zaslonu. Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med vnosom ukaza v naprave in rezultatom na zaslonu, zelo izboljša igranje video iger, občutljivih na trzanje, kar je posebej pomembno za igralce hitrih tekmovalnih iger.
Zaslon Philips z 0,3 ms Smart MBR učinkovito odpravi zamazanost in zamegljenost slike, poskrbi za ostrejše in natančnejše slike za boljše doživetje igranja videoiger. Hitri akcijski prizori in dramatični prehodi so prikazani gladko. Najboljša izbira za igranje vznemirljivih videoiger, primernih za twitch.
Nagrade
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Qu1s4y
01/04/2026
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Nowy sprzęt
Monitor posiadam już dłuższy czas, i działa bezproblemowo, dobre odświerzanie, dużo, i żywe kolorki, dobre opcje konfiguracji wyświetlania, jedyne co to bardzo dziwny tryb celownika do gier, ale przynajmniej dla mnie i tak jest niepotrzebny. Co najważniejsze, technologie ochrony wzroku, osobiście przerzuciłem się ze starej matrycy VA bez żadnych systemów ochrony wzroku, wtedy dobre 4 godziny korzystania kończyły się czerwonymi i piekącymi oczami. Na tym monitorze chociaż czasem muszę przesiedzieć cały dzień oczy nawet nie robią się czerwone, a co dopiero piekące.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD
Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu DP.
Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Pokritost Adobe RGB in DCI-P3 na podlagi CIE1976, območje sRGB na podlagi CIE1931, območje NTSC na podlagi CIE1976.
Barve na zaslonu: 10 bitov je mogoče doseči z ločljivostjo QHD pri 200 Hz na vhodu DP
Funkcija zvišanja nad najvišjo odobreno nastavitev poveča izvorno hitrost osveževanja, vendar je z njo povezanih tudi nekaj tveganj. Če zaslon monitorja po ponovnem zagonu ni prikazan normalno, funkcijo zvišanja nad najvišjo odobreno nastavitev izklopite v meniju na zaslonu.
Smart MBR je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je Smart MBR vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.
Smart MBR je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina Smart MBR lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.
S tem monitorjem prispevamo k trajnosti: nogi stojala in držalo za slušalke so izdelani iz 35 % reciklirane plastike, medtem ko je ohišje monitorja iz 85 % poporabniško reciklirane plastike.
Funkcije Stark Shadow Boost ni mogoče aktivirati, če je omogočena nizka zakasnitev vhodnega signala.
Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.