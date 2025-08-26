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  • Energy Label Europe D
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Evnia Gaming monitorIgričarski monitor Full HD

24M2N3200NF/00

3.8
| (4) Ocene
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Ta 24-palčni monitor IPS zagotavlja ostre slike pri igranju. Hitrost osveževanja 144 Hz in Smart MBR z 0,5 ms za jasno sliko in vrhunsko vsestransko izkušnjo igranja.
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  • Evnia 3000

  • 24 (diagonala 23,8"/60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Hitrost osveževanja 144 Hz za izjemno tekoče in vrhunske slike

Hitrost osveževanja 144 Hz za izjemno tekoče in vrhunske slike

Uživajte v intenzivnem in tekmovalnem igranju. Odločite se za zaslon s tekočo sliko, ki ne zaostaja. Ta zaslon Philips sliko osvežuje do 144-krat na sekundo, kar je 2,4-krat hitreje kot pri standardnih zaslonih. Slika z manj sličicami včasih povzroči, da nasprotniki ne stojijo pri miru in jih zato težje zadenete. Hitrost osveževanja 144 Hz razkriva vse pomembne podrobnosti na zaslonu, ki prikazujejo izjemno tekoče gibanje nasprotnikov, da jih lažje zadenete. Ta zaslon Philips je zaradi izjemno nizke zapoznitve in povsem tekoče slike idealna izbira za igranje iger

Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med napravami do monitorja

Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med napravami do monitorja

Zakasnitev je količina časa, ki preteče od izvedbe dejanja s povezanimi napravami do dejanskega rezultata na zaslonu. Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med vnosom ukaza v naprave in rezultatom na zaslonu, zelo izboljša igranje video iger, občutljivih na trzanje, kar je posebej pomembno za igralce hitrih tekmovalnih iger.

Izjemno velika hitrost 0,5 ms za ostro sliko in tekoče igranje

Izjemno velika hitrost 0,5 ms za ostro sliko in tekoče igranje

Philips Evnia z 0,5 ms Smart MBR učinkovito odpravi zamazanost in zamegljenost slike, poskrbi za ostrejše in natančnejše slike za boljše doživetje igranja videoiger. Hitri akcijski prizori in dramatični prehodi so prikazani gladko. Najboljša izbira za igranje vznemirljivih videoiger, primernih za twitch.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.8

od 5

4

Ocene

3
2

26/08/2025

Hrvatska

Hrvatska

Bestbuy gaming 24"

Odličan monitor za te novce. Definitivno najbolja specka za plaćeno.

Prednosti

Omjer cijene i kvalitete

Slabosti

Za te novce nemam ništa za zamjeriti

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje

21/04/2025

България

България

Excellent budget gaming monitor

This is an excellent budget gaming monitor - it features a high refresh rate and an excellent pixel response time for a blur-free experience, as well as all of the latest VRR, HDR, MBR, Flicker Free, etc, etc technologies that make the modern gaming experience better; The gaming technologies used are top notch: Gsync comes with LFC if you are on console or getting below 60 fps; MBR does not produce flickering since it directly controls backlight brightness; The HDR 10 is impressive but it requires some in-game calibration to achieve better contrast in the dark scenes - lowering the in-game brightness does the trick for me.

Prednosti

One of the best monitors in its price range.

Slabosti

The speakers sound too quiet in most video games and need to have loudness equalization enabled in Windows to sound right. They sound normal in the browser but become quiet in-game. My previous Philips monitor did not do that. Feels like a software issue

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор

17/02/2025

Česká republika

Česká republika

S tímto monitorem jsem spokojený z několika důvodů. Menu je srozumitelné a v češtině, což usnadňuje nastavení. Praktická je i možnost vypnutí LED diody. Ekologické balení s minimem plastů je chvályhodné. Jedinou výtku mám k reproduktorům, jejichž zvuk je bohužel podprůměrný.

Prednosti

parametry, cena

Slabosti

zvuk reprodkuktorů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD

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Omejitve odgovornosti

  1. Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.

  2. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  3. Pokritost Adobe RGB in DCI-P3 na podlagi CIE1976, območje sRGB na podlagi CIE1931, območje NTSC na podlagi CIE1976.

  4. Smart MBR je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je Smart MBR vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.

  5. Smart MBR je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina Smart MBR lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.

  6. S tem monitorjem prispevamo k trajnosti: ohišje monitorja je iz 85 % reciklirane plastike.

  7. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.

  8. Vmesnik za podporo NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  9. Gonilnik NVIDIA® G-SYNC® posodobite na najnovejšo različico, več informacij poiščite na spletnem mestu NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  10. Grafična kartica mora podpirati tehnologijo NVIDIA® G-SYNC®

  11. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.

  12. Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.