XD1142/10
Kompaktna velikost. Zmogljivo delovanje.
Zmogljiv, kompakten in učinkovit – sesalnik s vrečko Philips serije 1000 zagotavlja temeljito čiščenje vseh vrst tal, enostavno shranjevanje in HEPA filter, ki zajame >99,9 % drobnega prahu.Več o izdelku
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Uživajte v veliki sesalni moči zahvaljujoč 750 W motorju. Učinkovito odstranjuje prah s trdih tal in preprog ter ohranja vaš dom svež in čist.
Enostavno prilagodljiv s pomočjo nožne stopalke za trda tla ali preproge. Njegova zaprta zasnova zagotavlja tesen stik s površino, kar omogoča hitrejše in učinkovitejše čiščenje.
Prihranite dragocen prostor za shranjevanje s kompaktno in lahko zasnovo. Enostavno ga pospravite v omare. Dovolj je lahek, da ga z lahkoto dvignete na polico.
Sistem filtracije HEPA zajame > 99,99 %* majhnih prašnih delcev in v vaš dom sprošča čistejši zrak.
Uživajte v neprekinjenem čiščenju z 9-metrskim dosegom od vtičnice do nastavka, ki omogoča sesanje več prostorov in večjih površin brez menjave vtičnice.
Velika 3-litrska komora za prah in univerzalne vrečke z dolgo življenjsko dobo omogočajo optimalno sesalno moč do napolnjenosti ter zatesnjeno odstranjevanje brez nereda.
Ozki nastavek je nameščen na sesalniku, zato ga zlahka dosežete, kadar koli ga potrebujete.
Izdelano s preciznostjo in skrbnostjo na Nizozemskem, kar odraža Philipsovo dediščino inovacij, kakovosti in zanesljivosti. Registrirajte se pri nas na spletu za brezplačno 2-letno garancijo!
Nastavek za pohištvo 110 mm je zasnovan za optimalno čiščenje mehkega pohištva, kot so blazine, kavči in naslonjači, ter tudi za odstranjevanje živalskih dlak.
