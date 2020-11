Izboljšani tehnologija

in oblika



Nova tristopenjska tehnologija nastavitve jakosti pršenja omogoča tristopenjsko nastavitev moči pršenja mešanice zraka in mikrokapljic tekočine za preprečitev nastanka in odstranjevanje zobnih oblog z dlesni ter težko dostopnih mestih v ustih.



Novo in izboljšano visokoučinkovito šobo odlikujeta mehkejša konica za večje udobje in širše pršenje za dosego čim večje površine zob ter dlesni.