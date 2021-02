Vsi Philips Personal Health izdelki so izdelani po najvišjih standardih. Odlikuje jih visoko kakovostno delovanje, preprosta uporaba in enostavna montaža. V primeru, da naletite na kakršnekoli težave pri namestitvi ali uporabi vašega izdelka, vam priporočamo, da si najprej pogledate nasvete v navodilih za uporabo ali informacije v rubriki za podporo uporabnikom na tej spletni strani. V malo verjetnem primeru okvare v garancijskem obdobju, bo Philips Personal Health, v nadaljnjem besedilu "Philips", poskrbel za servis vašega izdelka. V primeru, da ste izdelek kupili v drugi državi, si bo Philips prizadeval in poskrbel za vaš izdelek, da bo servisiran v državi uporabe proti garancijskim pogojem v državi nakupa. Prosimo, preverite, ali je država, navedena v naslovu tega dokumenta enaka državi, kjer ste kupili izdelek znamke Philips. Če temu ni tako, prosimo, da izberete pravo državo v zgornjem desnem kotu te spletne strani, izberete izdelek in znova odprete ali prenesete garancijsko izjavo. V kolikor je izdelek potrebno zamenjati, je to mogoče zgolj na prodajnem mestu, kjer je bil izdelek kupljen.

Philips garancija ne vpliva na vaše zakonske pravice z vidika mednarodne garancije podjetja.