    Sesalnik s vrečko serije 1000 Sesalnik

    XD1101/10

    Kompaktna velikost. Zmogljivo delovanje.

    Zmogljiv, kompakten in učinkovit – sesalnik s vrečko Philips serije 1000 zagotavlja temeljito čiščenje vseh vrst tal, enostavno shranjevanje in HEPA filter, ki zajame >99,9 % drobnega prahu.

    Sesalnik s vrečko serije 1000 Sesalnik

    Kompaktna velikost. Zmogljivo delovanje.

    Izjemna moč sesanja v praktični zasnovi

    • 750 W
    • Filter HEPA
    • Kompakten in lahek
    750 W motor zagotavlja zmogljivo delovanje

    750 W motor zagotavlja zmogljivo delovanje

    Uživajte v odlični sesalni moči zahvaljujoč 750 W motorju. Učinkovito odstranjuje prah s trdih tal in preprog ter ohranja vaš dom svež in čist.

    Večnamenski nastavek za odlično čiščenje različnih vrst tal

    Večnamenski nastavek za odlično čiščenje različnih vrst tal

    Enostavno nastavljiv z nožno stopalko za trda tla ali preproge. Njegova zaprta zasnova zagotavlja tesen stik s površino, kar omogoča hitrejše in učinkovitejše čiščenje.

    Kompaktna oblika za preprosto shranjevanje

    Kompaktna oblika za preprosto shranjevanje

    Prihranite dragocen prostor za shranjevanje s kompaktno in lahko zasnovo. Enostavno ga pospravite v omare in predale. Dovolj lahek je, da ga z lahkoto dvignete na polico.

    Sistem filtracije HEPA zajame 99,9 %* delcev

    Sistem filtracije HEPA zajame 99,9 %* delcev

    Sistem filtracije HEPA zajame >99,99 %* majhnih prašnih delcev in tako v vaš dom sprošča čistejši zrak.

    Z 9-metrskim dosegom lahko posesate večjo površino brez izklapljanja kabla

    Z 9-metrskim dosegom lahko posesate večjo površino brez izklapljanja kabla

    Uživajte v neprekinjenem čiščenju z 9-metrskim dosegom od vtičnice do nastavka, ki omogoča čiščenje več prostorov in velikih površin brez menjave vtičnice.

    Enostavne dolgotrajne vrečke se prilegajo veliki 3 l komori za prah

    Enostavne dolgotrajne vrečke se prilegajo veliki 3 l komori za prah

    Velika 3-litrska komora za prah in dolgotrajne univerzalne vrečke omogočajo optimalno moč sesanja do napolnjenosti, poleg tega pa zagotavljajo zapečateno odstranjevanje brez nereda.

    Nastavek na aparatu: priročno shranjen, vedno pri roki

    Nastavek na aparatu: priročno shranjen, vedno pri roki

    Ozki nastavek je nameščen na sesalniku, zato ga zlahka dosežete, kadar koli ga potrebujete.

    Razvito in zasnovano na Nizozemskem

    Razvito in zasnovano na Nizozemskem

    Izdelano s preciznostjo in skrbnostjo na Nizozemskem, kar odraža Philipsovo dediščino inovacij, kakovosti in zanesljivosti. Registrirajte se pri nas na spletu za brezplačno 2-letno garancijo!

    Tehnične specifikacije

    • Splošne specifikacije

      Barva
      Svetli pesek
      Prostornina za prah
      3 l
      Raven hrupa
      <77 dB
      Območje delovanja
      12 metrov
      Vhodna moč (IEC)
      750 W
      Vhodna moč (največja)
      800 W
      Filter motorja
      Pralni filter
      Izhodni filter
      Filter HEPA
      Cevni spoj
      Stožčast
      Ročaj za prenašanje
      Spredaj in zgoraj
      Vrsta cevi
      2-delna kovinska teleskopska cev
      Vrsta kolesc
      Plastika
      Shranjevanje dodatkov
      Da
      Vrsta vrečke za prah
      s-bag
      Vrečke za prah so priložene
      x1
      Dolžina kabla
      9 metrov

    • Združljivost

      Kompatibilni dodatek 1
      CP1349
      Kompatibilni dodatek 2
      Vhodni filter CP0537
      Kompatibilni dodatek 3
      Izhodni filter CP0538
      Priloženi dodatki 1
      Večnamenski nastavek, 2v1 ozki nastavek

    • Teža in dimenzije

      Dimenzije izdelka (D x Š x V)
      411 x 269 x 241  mm
      Teža izdelka
      3,74  kg

    • Prijazno do okolja

      Embalaža
      100-% reciklirani materiali
      Uporabniški priročnik
      100-% recikliran papir

    • *99,9 % pobiranje prahu na trdih tleh z režami (IEC62885)

