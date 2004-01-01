XD1101/10
Kompaktna velikost. Zmogljivo delovanje.
Zmogljiv, kompakten in učinkovit – sesalnik s vrečko Philips serije 1000 zagotavlja temeljito čiščenje vseh vrst tal, enostavno shranjevanje in HEPA filter, ki zajame >99,9 % drobnega prahu.
Uživajte v odlični sesalni moči zahvaljujoč 750 W motorju. Učinkovito odstranjuje prah s trdih tal in preprog ter ohranja vaš dom svež in čist.
Enostavno nastavljiv z nožno stopalko za trda tla ali preproge. Njegova zaprta zasnova zagotavlja tesen stik s površino, kar omogoča hitrejše in učinkovitejše čiščenje.
Prihranite dragocen prostor za shranjevanje s kompaktno in lahko zasnovo. Enostavno ga pospravite v omare in predale. Dovolj lahek je, da ga z lahkoto dvignete na polico.
Sistem filtracije HEPA zajame >99,99 %* majhnih prašnih delcev in tako v vaš dom sprošča čistejši zrak.
Uživajte v neprekinjenem čiščenju z 9-metrskim dosegom od vtičnice do nastavka, ki omogoča čiščenje več prostorov in velikih površin brez menjave vtičnice.
Velika 3-litrska komora za prah in dolgotrajne univerzalne vrečke omogočajo optimalno moč sesanja do napolnjenosti, poleg tega pa zagotavljajo zapečateno odstranjevanje brez nereda.
Ozki nastavek je nameščen na sesalniku, zato ga zlahka dosežete, kadar koli ga potrebujete.
Izdelano s preciznostjo in skrbnostjo na Nizozemskem, kar odraža Philipsovo dediščino inovacij, kakovosti in zanesljivosti. Registrirajte se pri nas na spletu za brezplačno 2-letno garancijo!
