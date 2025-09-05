Iskalni pojmi

    Delo ali zabava – potujte skozi dan s temi brezžičnimi slušalkami z odpravljanjem šumov. Prilagodljivo odpravljanje šumov in udobno prileganje čez ušesa zagotavljajo, da se povsem prepustite. Predvajajo bogat, podroben zvok, za igre in filme pa vam je na voljo nastavitev nizke zakasnitve.

    • Noise Canceling Pro
    • Lahke naušesne slušalke
    • Naraven zvok. Dynamic Bass.
    • Do 60-urna avtonomija predvajanja

    Prepustite se z Noise Canceling Pro

    Prilagodljivo odpravljanje šumov se nemudoma odzove na situacijo v okolici in v realnem času priduši zunanje šume, vključno z vetrom. Če želite slišati, kaj se dogaja okoli vas, lahko z načinom Awareness Mode slišite tudi zvok iz okolice. Funkcija Quick Awareness poudari glas sogovornika, zato se boste lahko pogovarjali, ne da bi morali sneti slušalke.

    Lahke, udobne, zložljive in elegantne.

    Z okroglimi nastavki ušesnih blazinic in vitkim okvirjem imajo te naušesne slušalke nadvse prepoznaven slog. Spominska pena na ušesnih blazinicah skrbi za udobje med dolgimi urami poslušanja, ušesne blazinice pa se plosko zložijo in zavrtijo navznoter za enostavno shranjevanje v žepu ali torbi.

    Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti

    Uživali boste lahko v bogatem zvoku, ki ga zagotavljajo 40 mm akustične enote in dobra pasivna zvočna izolacija naušesnih slušalk. Če želite uživati v polnem zvoku svojih najljubših basovskih melodij brez zvišanja glasnosti, lahko z večnamenskim gumbom ali v aplikaciji Philips Headphones preprosto vklopite možnost Dynamic Bass.

    Do 60-urna avtonomija predvajanja z etuijem (45 z vklopljenim odpravljanjem šumov)

    Tudi ob vklopljenem odpravljanju šumov vam bo na voljo več kot en dan poslušanja. Le 2 uri je dovolj, da se s kablom USB-C povsem napolnijo, medtem ko kratko, 15-minutno polnjenje zadostuje za dodatne 3 ure poslušanja. S kablom USB-C jih lahko priklopite tudi na vsako pametno napravo z vhodom USB-C.

    Razločni klici. Sogovornik vas bo dobro slišal.

    Med klicem vas bo sogovornik razločno slišal. Namenski mikrofon med klicem zaznava vaš glas, medtem ko algoritem za odpravljanje šumov zmanjša šume iz okolice.

    Zanesljiva povezljivost Bluetooth za več naprav

    Napredna povezljivost Bluetooth vam zagotavlja stabilnejšo povezavo za brezhibno pretočno predvajanje in sočasno povezavo z dvema napravama Bluetooth (iOS ali Android). Uživajte v želenem seznamu predvajanja ali poslušajte svoj priljubljeni podkast brez motečih prekinitev zvoka.

    Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite nastavitve in upravljalne gumbe.

    Ste že kdaj pozabili izklopiti slušalke? V spremljevalni aplikaciji lahko nastavite časovnik in slušalke se bodo samodejno izklopile. Z aplikacijo lahko tudi upravljate povezane naprave ali izklopite prilagodljivo odpravljanje šumov in te nadzirate sami. Na voljo je tudi bogat izbor prednastavljenih slogov zvoka: slog Voice je popolna izbira za podkaste.

    Topla, natančna in naravna reprodukcija zvoka. Philipsova dovršenost.

    Od glasbe do podkastov – s temi brezžičnimi slušalkami boste najbolje slišali zvok, ki vam je všeč. Uživali boste v toplem in podrobnem zvoku z globokimi basi velikih akustičnih enot, ki so uglašene za značilni Philipsov zvok.

    Tehnične specifikacije

    • Zvok

      Akustični sistem
      Zaprt
      Frekvenčni razpon
      7–40.000 Hz
      Impedanca
      32 ohmov
      Občutljivost
      96 dB (1 kHz)
      Premer zvočnika
      40  mm
      Največja vhodna moč
      30  mW
      Vrsta akustične enote
      Dinamičen
      Zvok visoke ločljivosti
      Da

    • Povezljivost

      Različica Bluetootha
      5.2
      Profili Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Največji doseg
      Do 10  m
      Povezava z več napravami
      Da
      Podprti kodek
      SBC
      Vhod za slušalke
      3.5  mm

    • Zunanja škatla

      Dolžina
      21.6  cm
      Število komercialnih pakiranj
      3
      Širina
      21  cm
      Bruto teža
      1.742  kg
      Višina
      26.3  cm
      GTIN
      1 48 95229 14022 3
      Neto teža
      1.12  kg
      Teža embalaže
      0.622  kg

    • Priročnost

      Samodejni izklop
      Da
      Regulacija glasnosti
      Da
      Podpora aplikacije Philips Headphones
      Da
      Možnost posodob. vdel. pr. opr.
      Da
      Vrsta kontrolnih elementov
      Gumb

    • Napajanje

      Število baterij
      1 kos
      Čas pogovora
      35 ur
      Čas polnjenja
      2 uri  ur
      Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC)
      45  ur
      Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC)
      60  ur
      Čas hitrega polnjenja
      15 mins for 3 hrs
      Teža baterije (skupna)
      12.4  g
      Zmogljivost baterije (v slušalkah)
      600  mAh
      Vrsta baterije (v slušalkah)
      Litij-polimerna (vgrajena)

    • Dimenzije embalaže

      Višina
      25.5  cm
      Vrsta embalaže
      Karton
      Vrsta postavitve na polico
      Obešanje
      Širina
      19.45  cm
      Globina
      6.2  cm
      Število priloženih izdelkov
      1
      EAN
      48 95229 14022 6
      Bruto teža
      0.5  kg
      Neto teža
      0.303  kg
      Teža embalaže
      0.197  kg

    • Dimenzije izdelka

      Višina
      21  cm
      Širina
      18.7  cm
      Globina
      5  cm
      Teža
      0.271  kg

    • Dodatki

      Zvočni kabel
      3,5 mm stereo kabel, dolžina 1,2m
      Vodnik za hiter začetek
      Da
      Napajalni kabel
      Kabel USB-C, 500 mm

    • Zasnova

      Barva
      Bela
      Slog nošenja
      Naglavni trak
      Zložljiva zasnova
      Plosko/kompaktno zlaganje
      Material dela, ki je v stiku z ušesi
      Tkanina
      Prileganje ušesom
      Nadušesne
      Vrsta ušesnih školjk
      Neprepusten hrbtni del

    • Telekomunikacije

      Mikrofon za klice
      1 mic

    • Značilnosti tehnologije ANC

      Tehnologija ANC
      Hibridno
      Način Awareness Mode
      Da
      Mikrofon za ANC
      4 mikrofoni
      ANC (aktivno odpravljanje šumov)
      Da

    • Glasovni pomočnik

      Združljivost z glasovnim pomočnikom
      • Apple Siri
      • Pomočnik Google
      Aktiviranje glasovnega pomočnika
      Pritisnite gumb ANC
      Podpora glasovnega pomočnika
      Da

