TAH7508BK/97
Prepustite se zvoku
Delo ali zabava – potujte skozi dan s temi brezžičnimi slušalkami z odpravljanjem šumov. Prilagodljivo odpravljanje šumov in udobno prileganje čez ušesa zagotavljajo, da se povsem prepustite. Predvajajo bogat, podroben zvok, za igre in filme pa vam je na voljo nastavitev nizke zakasnitve.Več o izdelku
Prilagodljivo odpravljanje šumov se nemudoma odzove na situacijo v okolici in v realnem času priduši zunanje šume, vključno z vetrom. Če želite slišati, kaj se dogaja okoli vas, lahko z načinom Awareness Mode slišite tudi zvok iz okolice. Funkcija Quick Awareness poudari glas sogovornika, zato se boste lahko pogovarjali, ne da bi morali sneti slušalke.
Z okroglimi nastavki ušesnih blazinic in vitkim okvirjem imajo te naušesne slušalke nadvse prepoznaven slog. Spominska pena na ušesnih blazinicah skrbi za udobje med dolgimi urami poslušanja, ušesne blazinice pa se plosko zložijo in zavrtijo navznoter za enostavno shranjevanje v žepu ali torbi.
Uživali boste lahko v bogatem zvoku, ki ga zagotavljajo 40 mm akustične enote in dobra pasivna zvočna izolacija naušesnih slušalk. Če želite uživati v polnem zvoku svojih najljubših basovskih melodij brez zvišanja glasnosti, lahko z večnamenskim gumbom ali v aplikaciji Philips Headphones preprosto vklopite možnost Dynamic Bass.
Tudi ob vklopljenem odpravljanju šumov vam bo na voljo več kot en dan poslušanja. Le 2 uri je dovolj, da se s kablom USB-C povsem napolnijo, medtem ko kratko, 15-minutno polnjenje zadostuje za dodatne 3 ure poslušanja. S kablom USB-C jih lahko priklopite tudi na vsako pametno napravo z vhodom USB-C.
Med klicem vas bo sogovornik razločno slišal. Namenski mikrofon med klicem zaznava vaš glas, medtem ko algoritem za odpravljanje šumov zmanjša šume iz okolice.
Napredna povezljivost Bluetooth vam zagotavlja stabilnejšo povezavo za brezhibno pretočno predvajanje in sočasno povezavo z dvema napravama Bluetooth (iOS ali Android). Uživajte v želenem seznamu predvajanja ali poslušajte svoj priljubljeni podkast brez motečih prekinitev zvoka.
Ste že kdaj pozabili izklopiti slušalke? V spremljevalni aplikaciji lahko nastavite časovnik in slušalke se bodo samodejno izklopile. Z aplikacijo lahko tudi upravljate povezane naprave ali izklopite prilagodljivo odpravljanje šumov in te nadzirate sami. Na voljo je tudi bogat izbor prednastavljenih slogov zvoka: slog Voice je popolna izbira za podkaste.
Od glasbe do podkastov – s temi brezžičnimi slušalkami boste najbolje slišali zvok, ki vam je všeč. Uživali boste v toplem in podrobnem zvoku z globokimi basi velikih akustičnih enot, ki so uglašene za značilni Philipsov zvok.
Zvok
Povezljivost
Zunanja škatla
Priročnost
Napajanje
Dimenzije embalaže
Dimenzije izdelka
Dodatki
Zasnova
Telekomunikacije
Značilnosti tehnologije ANC
Glasovni pomočnik
Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.