    Brezžične naušesne slušalke

    TAH2500BK/10

    Vrhunsko udobje, odličen zvok

    Nadenite si te brezžične naušesne slušalke in med poslušanjem uživajte v resničnem udobju. Bogat zvok z globljimi basi in do 50-urna avtonomija predvajanja.

    Brezžične naušesne slušalke

    Vrhunsko udobje, odličen zvok

    • Odpravljanje šumov
    • Lahke naušesne slušalke
    • Naraven zvok. Način Extra Bass.
    • Do 50 ur predvajanja

    Potopite se v zvoke s funkcijo odpravljanja šumov

    Funkcija za odpravljanje šumov utiša zunanje šume, npr. zaradi vetra, zato se boste lahko povsem posvetili priljubljenim melodijam ali klicem. Želite slišati, kaj se dogaja okoli vas? S pritiskom gumba aktivirajte način Awareness Mode.

    Odličen zvok z načinom Extra Bass

    40-milimetrske akustične enote zagotavljajo odličen zvok, prileganje čez ušesa pa nudi dobro pasivno zvočno izolacijo. Uživajte v polni moči svojih najljubših skladb.

    Do 50 ur predvajanja s hitrim polnjenjem

    Z do 50-urno avtonomijo predvajanja boste s temi brezžičnimi slušalkami lahko poslušali mnogo seznamov predvajanja. Popolnoma se napolnijo v samo 2 urah prek povezave USB-C, medtem ko vam hitro 15-minutno polnjenje omogoča dodatne 10 ure predvajanja glasbe.

    Zanesljiva povezljivost Bluetooth za več naprav

    Napredna povezljivost Bluetooth vam zagotavlja stabilnejšo povezavo za brezhibno pretočno predvajanje in sočasno povezavo z dvema napravama Bluetooth (iOS ali Android). Uživajte v želenem seznamu predvajanja ali poslušajte svoj priljubljeni podkast brez motečih prekinitev zvoka.

    Razločni klici. Sogovornik vas bo dobro slišal.

    Med klicem vas bo sogovornik razločno slišal. Namenski mikrofon med klicem zaznava vaš glas, medtem ko algoritem za odpravljanje šumov zmanjša šume iz okolice.

    Tako lahke in udobne, da jih lahko nosite ure in ure

    Te naušesne slušalke so zasnovane za vsakodnevno udobje. Oblazinjen naglavni trak nežno počiva na glavi, mehki ušesni školjki pa se popolno prilegata. Obe ušesni školjki sta oblazinjeni z umetnim usnjem, ki daje mehek, koži prijazen občutek, obenem pa je enostaven za vzdrževanje.

    Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite nastavitve in upravljalne gumbe.

    Naša priročna spremljevalna aplikacija vam omogoča upravljanje povezanih naprav ali izklop odpravljanja šumov. Z njo lahko tudi prilagodite svoj zvočni profil.

    Topla, natančna in naravna reprodukcija zvoka. Philipsova dovršenost.

    Od glasbe do podkastov – s temi brezžičnimi slušalkami boste najbolje slišali zvok, ki vam je všeč. Uživali boste v toplem in podrobnem zvoku z globokimi basi akustičnih enot, ki so uglašene za značilni Philipsov zvok.

    Tehnične specifikacije

    • Zvok

      Akustični sistem
      Zaprt
      Frekvenčni razpon
      20–20.000 Hz
      Impedanca
      32 ohmov
      Občutljivost
      112 dB (1 kHz)
      Premer zvočnika
      40  mm
      Največja vhodna moč
      30  mW
      Vrsta akustične enote
      Dinamičen

    • Povezljivost

      Različica Bluetootha
      6,0
      Profili Bluetooth
      • AVRCP
      • A2DP
      • HFP
      Največji doseg
      Do 10  m
      Povezava z več napravami
      Da
      Podprti kodek
      SBC
      Vhod za slušalke
      3.5  mm

    • Zunanja škatla

      Dolžina
      36.20  cm
      Število komercialnih pakiranj
      6
      Širina
      21.60  cm
      Bruto teža
      2.76  kg
      Višina
      23.60  cm
      GTIN
      1 48 95229 17304 7
      Neto teža
      1.39  kg
      Teža embalaže
      1.37  kg

    • Priročnost

      Podpora aplikacije Philips Headphones
      Da
      Možnost posodob. vdel. pr. opr.
      Da
      Vrsta kontrolnih elementov
      Gumb

    • Napajanje

      Število baterij
      1 kos
      Čas polnjenja
      2  ur
      Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC)
      45  ur
      Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC)
      50  ur
      Čas hitrega polnjenja
      15 mins for 10 hrs
      Teža baterije (skupna)
      9.6  g
      Zmogljivost baterije (v slušalkah)
      500  mAh
      Vrsta baterije (v slušalkah)
      Litij-polimerna (vgrajena)

    • Dimenzije embalaže

      Višina
      22  cm
      Vrsta embalaže
      Karton
      Vrsta postavitve na polico
      Obešanje
      Širina
      20.2  cm
      Globina
      5.8  cm
      Število priloženih izdelkov
      1
      EAN
      48 95229 17304 0
      Bruto teža
      0.4  kg
      Neto teža
      0.232  kg
      Teža embalaže
      0.168  kg

    • Dimenzije izdelka

      Višina
      19.76  cm
      Širina
      16.57  cm
      Globina
      8.29  cm
      Teža
      0.207  kg

    • Dodatki

      Vodnik za hiter začetek
      Da
      Napajalni kabel
      Kabel USB-C, 200 mm

    • Zasnova

      Barva
      Črna
      Slog nošenja
      Naglavni trak
      Zložljiva zasnova
      Plosko/navznoter
      Material dela, ki je v stiku z ušesi
      Spominska pena
      Prileganje ušesom
      Nadušesne
      Vrsta ušesnih školjk
      Neprepusten hrbtni del

    • Telekomunikacije

      Mikrofon za klice
      1 mic

    • Značilnosti tehnologije ANC

      Tehnologija ANC
      Naprej
      Način Awareness Mode
      Da
      Mikrofon za ANC
      2 mikrofona
      ANC (aktivno odpravljanje šumov)
      Da

    • Glasovni pomočnik

      Združljivost z glasovnim pomočnikom
      • Apple Siri
      • Pomočnik Google
      Aktiviranje glasovnega pomočnika
      Pritisnite gumb za predvajanje/premor
      Podpora glasovnega pomočnika
      Da

