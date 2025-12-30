TAH2500BK/10
Vrhunsko udobje, odličen zvok
Nadenite si te brezžične naušesne slušalke in med poslušanjem uživajte v resničnem udobju. Bogat zvok z globljimi basi in do 50-urna avtonomija predvajanja.Več o izdelku
Funkcija za odpravljanje šumov utiša zunanje šume, npr. zaradi vetra, zato se boste lahko povsem posvetili priljubljenim melodijam ali klicem. Želite slišati, kaj se dogaja okoli vas? S pritiskom gumba aktivirajte način Awareness Mode.
40-milimetrske akustične enote zagotavljajo odličen zvok, prileganje čez ušesa pa nudi dobro pasivno zvočno izolacijo. Uživajte v polni moči svojih najljubših skladb.
Z do 50-urno avtonomijo predvajanja boste s temi brezžičnimi slušalkami lahko poslušali mnogo seznamov predvajanja. Popolnoma se napolnijo v samo 2 urah prek povezave USB-C, medtem ko vam hitro 15-minutno polnjenje omogoča dodatne 10 ure predvajanja glasbe.
Napredna povezljivost Bluetooth vam zagotavlja stabilnejšo povezavo za brezhibno pretočno predvajanje in sočasno povezavo z dvema napravama Bluetooth (iOS ali Android). Uživajte v želenem seznamu predvajanja ali poslušajte svoj priljubljeni podkast brez motečih prekinitev zvoka.
Med klicem vas bo sogovornik razločno slišal. Namenski mikrofon med klicem zaznava vaš glas, medtem ko algoritem za odpravljanje šumov zmanjša šume iz okolice.
Te naušesne slušalke so zasnovane za vsakodnevno udobje. Oblazinjen naglavni trak nežno počiva na glavi, mehki ušesni školjki pa se popolno prilegata. Obe ušesni školjki sta oblazinjeni z umetnim usnjem, ki daje mehek, koži prijazen občutek, obenem pa je enostaven za vzdrževanje.
Naša priročna spremljevalna aplikacija vam omogoča upravljanje povezanih naprav ali izklop odpravljanja šumov. Z njo lahko tudi prilagodite svoj zvočni profil.
Od glasbe do podkastov – s temi brezžičnimi slušalkami boste najbolje slišali zvok, ki vam je všeč. Uživali boste v toplem in podrobnem zvoku z globokimi basi akustičnih enot, ki so uglašene za značilni Philipsov zvok.
