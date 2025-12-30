Topla, natančna in naravna reprodukcija zvoka. Philipsova dovršenost.

Od glasbe do podkastov – s temi brezžičnimi slušalkami boste najbolje slišali zvok, ki vam je všeč. Uživali boste v toplem in podrobnem zvoku z globokimi basi akustičnih enot, ki so uglašene za značilni Philipsov zvok.