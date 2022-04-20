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Shaver series 5000 Električni brivnik za mokro in suho britje
Izdelek ni več na voljo
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SW6700/14
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Kratka navodila za začetek uporabe
Uporabniški priročnik
Držalo brivne glave
ShaverNatančni prirezovalnik
Zaščitni pokrov
SH91Nadomestne brivne glave
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