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Shaver S9000 Prestige Brivnik za mokro in suho britje, serija 9000
Izdelek ni več na voljo
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SP9861/13
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Data Act Document
Uporabniški priročnik
Nastavljivi oblikovalnik brade RQ111
Omrežni adapter USB HQ87
Shaver S9000 PrestigeBrezžična polnilna podloga
Nastavljivi glavnik za brado, 1–5 mm
Držalo brivne glave
S9000 PrestigeNosilec
Shaver S9000 PrestigeLuksuzna potovalna torbica
ShaverNatančni prirezovalnik
ShaversŠčetka za čiščenje
SH91Nadomestne brivne glave
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