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Shaver series 7000 SensoTouch električni brivnik za mokro in suho britje
Izdelek ni več na voljo
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RQ1160/21
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Uporabniški priročnik
Izjava o skladnosti EU - English (US)
Shaver series 7000 Torbica
Zaščitni pokrov
ShaversŠčetka za čiščenje
Shaver series 7000 Nosilni okvir brivne glave
Shaver series 7000& 9000Spodnji del brivne enote
Čistilo Jet Clean
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